Cena e lotteria: la Croce Rossa organizza un’iniziativa per acquistare presidi sanitari

La delegazione della Croce Rossa di Magliano in Toscana organizza per venerdì 3 settembre una cena di solidarietà il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di alcuni presidi sanitari, tra quali un apparecchio per l’ecodoppler e altro.

“Una cena di solidarietà – dichiara la delegata della Cri di Magliano, Mirella Pastorelli –, in un momento particolare come questo dovuto alla pandemia, in cui la salute dei cittadini è continuamente a rischio per via di questo virus difficile da debellare, a cui è importante essere presenti“.

“Questo è un momento molto importante per tutto il nostro territorio – conclude Mirella Pastorelli – e la Croce Rossa non vuol dire solo ambulanza e soccorso, ma anche solidarietà, vicinanza e sussidiarietà verso coloro che spesso si trovano a combattere con mille problemi. Anche l’acquisto dei presidi sanitari sta a dimostrare vicinanza verso chi non può spostarsi per fare quei controlli di routine di cui sempre più spesso necessitano le persone, specialmente quelle più fragili”.

La cena si terrà venerdì 3 settembre al campino polivalente “E. Farini”, in via XXIV, a Magliano in Toscana, alle 20.00. Al termine della cena si terrà una lotteria con prestigiosi premi donati da commercianti, farmacie e aziende del territorio maglianese: Carrefour, Corsini, Il Fiorino, Franciacorta, Caseificio di Manciano, Grappe Nannoni, Tommasini, Conserve Italia, Ricci Stefania, Andreini, Sensini.

Il presidente della delegazione provinciale della Cri di Grosseto, Hubert Corsi, e la delegata di Magliano ringraziano di cuore tutto gli sponsor per la straordinaria partecipazione e generosità.