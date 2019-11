“Azione contro la fame” cena di beneficenza dei Cuochi di Maremma per sostenere l’organizzazione

Cuochi di Maremma è un gruppo di chef del nostro territorio nato per valorizzare la cucina maremmana in tutte le sue sfaccettature: gourmet, tipica, di pesce e di carne. Nel 2018 ha promosso un evento di beneficenza a favore dell’associazione Biglie Sciolte Onlus (che aiuta persone affette da autismo) alla Fonderia Leopolda di Follonica, raccogliendo oltre 7000 euro.

Quest’anno i Cuochi di Maremma propongono una cena di gala in grande stile che si terrà all’Hotel Airone di Grosseto domenica 24 novembre e raccoglierà fondi per “Azione contro la fame“, un’organizzazione umanitaria internazionale, da 40 anni leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della malnutrizione. In quasi 50 Paesi del mondo salva la vita di bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione e consente a intere comunità di vivere libere dalla fame. Nel 2018, grazie a tutti i suoi sostenitori, ha potuto aiutare circa 21 milioni di persone.

La scelta di di sostenere “Azione contro la fame” nasce dalla condivisione di un valore fondamentale: l’importanza del cibo. La malnutrizione è una malattia di cui si conosce la cura e con il piccolo contributo di tutti può essere cancellata definitivamente dalle tavole di ogni Paese.

L’evento avrà inizio alle 19.30 nella sala Orsini, dove sarà servito l’aperitivo dall’Associazione italia sommelier di Grosseto, capitatata da Antonio Stelli, con le bollicine della Tenuta Montauto di Manciano; il vino sarà accompagnato dai prodotti della Salumeria Subissati di Roccastrada, dai formaggi del Caseificio Il Fiornio di Roccalbegna e dalle specialità dei Pescatori di Orbetello; sarà inoltre possibile degustare l’olio dell’Olivastra Seggianese Dop.

La cena si svolgerà dalle 21 nella sala Leopoldo di Lorena, allestita per l’occasione dal Laboratorio del Fiore di Follonica.

Si svilupperà su 5 portate preparate dai Cuochi di Maremma: Mirko Martinelli (Oasi, Follonica), Emilio Signori (Locanda La Luna, Tirli), Giovanni Peggi (Marula, Follonica), Moreno Cardone (L’Uva e Il Malto, Grosseto), Emiliano Lombardelli (Golf Club, Argentario), Nicola Fantini (Il Fanta, Gavorrano) e sarà l’occasione per presentare i nuovi associati Barbara Duchi (Agriturismo Il Melograno, Banditella), Nada Ferrari (Trattoria da Nada, Roccatederighi) e Riccardo Cappelli (Subissati, Roccastrada). Ogni piatto proposto sarà una rivisitazione della cucina maremmana con un occhio rivolto ai prodotti del momento; le materie prime saranno fornite dalle aziende sopra descritte, a cui vanno aggiunte Sfera Agricola (Gavorrano) per le sue verdure prive di nichel, l’Azienda agricola Serrata Lunga con il Riso Maremma e Damoka, che fornirà il suo caffé.

La cena si concluderà con il dolce della Pasticceria Peggi di Follonica. Le cinque portate saranno accompagnate dai vini rossi “Poggio alla Guardia 2016” e “Ornello 2015”, offerti della Cantina Rocca di Frassinello e dal roseè Pink del Podere San Cristoforo (Gavorrano). Acqua Panna e San Pellegrino saranno le acque servite a tavola.

I Cuochi di Maremma ringraziano per la disponibilità e la grande collaborazione la proprietà dell’Hotel Airone, nella persona di Simona Tozzi. L’evento sarà presentato da Rita Martini, giornalista e presentatrice, conduttrice del programma tv “Quanto basta per diventare Chef” in onda su TV9 e ospite di tanti cooking show.

Il costo per partecipare alla cena-evento di beneficenza è di 50 euro a persona. Sarà possibile inoltre effettuare donazioni durante la serata. Il ricavato (tolte le spese vive, per trasparenza) andrà interamente ad “Azione contro la fame”.

Per prenotazioni contattare i numeri 333.3087454 o 320.3154652.