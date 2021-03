A scuola di celiachia con gli studenti dell’istituto alberghiero “Bernardino Lotti”

Grande successo all’istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, dove ha fatto tappa anche quest’anno il progetto promosso da Aic Toscana Aps “A scuola con la celiachia… per non farne una malattia”.

La giornata formativa ha coinvolto gli studenti della classe V EF dell’Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – articolazione cucina e sala-vendita – con lo scopo di sensibilizzare gli studenti futuri operatori della ristorazione sulle tematiche della celiachia e della dieta senza glutine.

Nella prima parte della mattinata gli alunni hanno partecipato ad una lezione di carattere teorico, a cura della dietista, la dott.ssa Clara Lo Iacono, per poi proseguire l’attività in laboratorio: gli studenti dell’articolazione cucina hanno sperimentato la preparazione di ricette senza glutine con lo chef Moreno Menicatti, mentre gli studenti di sala-vendita hanno svolto esercitazioni sul servizio al cliente celiaco, guidati dalla dietista, concludendo con la stesura di un menu senza glutine.

La mattinata si è conclusa con la degustazione del menù gluten free – preparato dai ragazzi di cucina guidati dallo chef – a base di gnocchi di patate con fonduta di taleggio e fontina, focaccia toscana con grano saraceno, pane classico e rollè di farina di riso con crema di nocciole vegetale e servito nel pieno del rispetto della normativa anti-Covid-19, per sottolineare ancora una volta l’importanza di far acquisire agli studenti le buone pratiche professionali che simulano il contesto di vita reale.

“Da molti anni l’Associazione italiana celiachia Toscana porta negli Istituti alberghieri questo progetto formativo che, grazie alla sensibilità di molti docenti e dirigenti scolastici, rappresenta un’occasione per introdurre gli studenti nel mondo della ristorazione senza glutine – afferma il presidente dell’Aic Giuseppe Giura -. Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di formare proprio coloro i quali erogheranno il servizio gluten free come garanzia di qualità e sicurezza verso i celiaci”.

“Siamo onorati di rinnovare la collaborazione con l’Istituto ‘Lotti’, che si è sempre mostrato attento e interessato alle tematiche della celiachia, una patologia la cui incidenza è in aumento e che i ragazzi si troveranno ad affrontare all’interno dei loro percorsi professionali – dichiara la dottoressa Clara Lo Iacono, dietista dell’Aic Toscana -. Crediamo fermamente in questo progetto e nell’importanza di ‘seminare’ fin dall’età scolare le giuste conoscenze su queste tematiche in modo da rendere i ragazzi più consapevoli e preparati sulla materia e poter offrire un servizio senza glutine sempre migliore”

“Collaboro con Aic Toscana da molto tempo e quest’anno per la prima volta ho preso parte al progetto in questo istituto. Grazie anche all’esperienza e alla competenza del professor Marco Buccianti e del tecnico Ettore Pastorelli, mi sono trovato nelle condizioni ottimali per poter svolgere e trasmettere agli allievi della classe V la mia didattica”, afferma lo chef di Aic Toscana, Moreno Menicatti.

“È sempre un piacere ospitare questo progetto che fa tappa presso il nostro Istituto oramai da 5 anni – dichiara il professor Marco Buccianti, docente di cucina e referente scolastico del progetto –. Crediamo fortemente in queste opportunità formative che ricadono nell’ambito del percorso Pcto (ex alternanza scuola-lavoro), specialmente in un anno particolare come questo dove è difficile organizzare attività in presenza vista l’emergenza sanitaria in corso. Per questo ringrazio Aic Toscana per l’opportunità che ci ha offerto e la disponibilità mostrata nel voler dare continuità ad un percorso che permette ai nostri studenti di confrontarsi con una delle più frequenti situazioni lavorative nell’ambito della ristorazione moderna”.

AIC Toscana ringrazia l’Istituto Lotti per la partecipazione al progetto ed in particolare il dirigente scolastico, la professoressa Marta Bartolini, che ha permesso lo svolgimento del progetto stesso, e i professori Marco Buccianti e Francesco Porcelli, docenti della classe quinta coinvolta.