Solennità dell’Assunzione e festa di San Rocco: le celebrazioni in Maremma

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e della festa di San Rocco, il vescovo Rodolfo presiederà celebrazioni in diverse comunità parrocchiali

La sera di venerdì 14 agosto, alle 19, presiederà la Messa vigiliare a Castiglione della Pescaia. Al termine, con le autorità civili e militari, si porterà sul molo, dinanzi al faro rosso, dove guiderà un breve momento di preghiera e dove sarà gettata in mare una corona d’alloro in memoria di tutti i caduti. Questo gesto sostituirà la tradizionale processione della Madonna Assunta, che, partendo dalla chiesa di Santa Maria Goretti, si snodava fino al porto canale per poi proseguire in mare.

Sabato 15 agosto, solennità dell’Assunzione, alle 11 Pontificale del Vescovo in Cattedrale. Alle 18 padre Rodolfo sarà al porto di Punta Ala, dove celebrerà la Messa e, al termine, benedirà i natanti.

Domenica 16 agosto, alle 11, sarà nella parrocchia di Marina di Grosseto per presiedere la Messa solenne in onore del patrono san Rocco. Nel pomeriggio sarà a Torniella, dove, alle 18, celebrerà la Messa in onore di san Rocco e al termine raggiungerà la piazza del paese da dove impartirà la benedizione solenne.