Cavalli in spiaggia per la gioia di grandi e bambini: show dell’Acot per Santo Stefano

Insolito Santo Stefano sul lungomare di Castiglione della Pescaia grazie all’Acot, l’associazione locale degli albergatori, che ha ingaggiato Luca Ficai, del centro ippico La Bandita, per un’eccezionale esibizione equestre in spiaggia.

Quindici i cavalli impegnati nei vari step che hanno dato vita a uno spettacolo durato circa due ore, in cui si sono alternati altrettanti cavalieri fra bambini, butteri ed esperti di volteggio acrobatico, che si sono cimentati in uno show da ricordare.

«Come Acot abbiamo voluto ringraziare coloro che scelgono la località balneare per trascorrere le proprie vacanze – afferma il presidente Paolo Pieraccini –. In questi anni complicati e di attuale incertezza, abbiamo ritenuto doveroso fare un’esibizione di livello per ringraziare in primis i turisti che vogliono frequentare le nostre zone in questo periodo, e i residenti, per lo più legati direttamente o indirettamente al turismo e che durante l’estate non riescono a vivere la stagione degli eventi. L’Acot, nei quasi 50 anni di vita, ha sempre cercato di rappresentare al meglio l’ospitalità e siamo orgogliosi di aver contribuito all’esplosione turistica di Castiglione. Un grazie va agli sponsor che ci supportano nelle nostre iniziative che torneranno l’anno prossimo con tante sorprese. Auguri di buone feste e buon anno».