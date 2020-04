Emergenza Coronavirus: la Cava di Roselle rinuncia al cartellone estivo

A causa dell’emergenza coronavirus e dell’incertezza sulle misure di prevenzione del contagio dei prossimi mesi la Cava di Roselle non offrirà la consueta stagione di eventi.

“Una decisione sofferta – spiega Luca Terrosi, presidente della cooperativa che lo spazio alle porte di Grosseto –, ma che siamo stati costretti a prendere, perché avremmo dovuto, come ogni anno, gestire nuove assunzioni, organizzare la manutenzione necessaria per la riapertura dello spazio e avviare gli accordi con artisti e organizzatori di eventi per mettere in piedi il cartellone“.

Procedure e decisioni che non possono aspettare di avere certezze per essere portate avanti. “Per questo motivo – aggiunge Terrosi – stiamo valutando la possibilità di organizzare eventi privati, nel caso in cui questo sia consentito, e attivare solo il nostro punto ristoro“.

Nei giorni scorsi, quindi, sono state contattate tutte le persone che, a vario titolo, erano state coinvolte per la calendarizzazione degli eventi. “Ci dispiace, soprattutto perché sappiamo per che molti la Cava rappresenta un punto di aggregazione importante in estate, che negli ultimi anni ha offerto attività per un pubblico variegato – continua Terrosi -. Quello che ci siamo ripromessi di fare, quindi, è utilizzare questo periodo anche per ripensare il nostro spazio e programmare nuove iniziative per, speriamo, offrire una stagione 2021 ancora più ricca, con musica dal vivo, teatro, mostre, eventi per bambini”.

La Cava di Roselle ogni estate dà lavoro a circa 14 persone. “Nel nostro piccolo – conclude Terrosi – sappiamo che questa decisione comporterà livelli occupazionali ancora più bassi, ma il momento storico che stiamo vivendo non ci permette di valutare altre alternative“.