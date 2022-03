Cattolici, sinistra e Pci: se ne parla in un incontro in municipio

Sabato 12 marzo, alle 10.30, nella sala del Popolo del palazzo comunale di Santa Fiora, è in programma la presentazione del volume della rivista “Testimonianze”, numero 537-538, dal titolo “Cattolici, sinistra e Pci, memoria e lezione di un dialogo alla prova“.

L’iniziativa culturale è organizzata dalla Fondazione Santa Fiora Cultura in collaborazione con il Comune. L’incontro è l’occasione per una riflessione culturale sul significato del dialogo fra cattolici, sinistra e Pci, che è stato un capitolo importante delle vicende pubbliche del nostro Paese.

Il volume della rivista è in linea con l’impostazione data che si è data “Testimonianze“, fin dalla sua fondazione nel 1958 ad opera di padre Ernesto Balducci, ponendosi laicamente, pur nella fedeltà dell’originaria matrice cristiana, come terreno di incontro fra credenti e non credenti, in spirito di pluralismo e di apertura alla diversità. È dai contributi di studiosi e protagonisti di quella stagione che vengono proposte ricostruzioni di passaggi storici, analisi critiche e testimonianze inserite in un’ottica ampia e in un contesto in cui, nel nostro tempo della complessità, il superamento del gravame delle ideologie e degli schemi del passato non cancella la fecondità delle acquisizioni di un’importante stagione storica che è utile richiamare alla memoria per raccoglierne la lezione.

All’incontro interverranno Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora, Vannino Chiti, studioso del mondo cattolico e scrittore, già ministro e vicepresidente del Senato, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, Don Carlo Prezzolini, storico e scrittore, Giacomo Todeschini, professore di storia medievale dell’Universitaria di Trieste e membro del Consiglio d’amministrazione del Museo Cesarini Sforza, Luciano Luciani, consigliere delegato alla cultura, Alessandro Ciaffarafà, presidente di Fondazione Santa Fiora Cultura.