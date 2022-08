“Catch me – La casa dentro Ennio”: lo spettacolo in scena al Teatro Castagnoli

Debutta giovedì 11 agosto al Teatro Castagnoli di Scansano “Catch me – La casa dentro Ennio”, il nuovo spettacolo di Illoco Teatro coprodotto da “Teatro nel bicchiere – Festival di Maremma”. Fra danza, manipolazione di oggetti, videoproiezioni, ambientazioni sonore, installazione e ready-made, la compagnia Illoco Teatro porta in scena uno spettacolo sul sogno e sulla vita, nato dal fortuito ritrovamento di 15 audiocassette registrate da un uomo di cui si conosce solo il nome: Ennio.

Cinque anni fa, durante le ricerche per un altro spettacolo, la compagnia si è imbattuta in un baule colmo di vecchie foto e cianfrusaglie; insieme a questi oggetti, 15 nastri su cui una singola persona aveva registrato i sogni della sua vita. In questi nastri, la voce di un uomo, Ennio, racconta i suoi sogni, i desideri che insegue e le paure da cui è inseguito da tutta la sua vita. La compagnia, che ha osservato ed esplorato le audiocassette e gli oggetti, ha deciso poi di riattivarli sul palcoscenico, in uno spettacolo che diventa un giallo sulla rimozione e sull’Io.

Il sogno e il mistero sono i protagonisti di questa operazione artistica e teatrale, riflettendo la loro luce ambigua anche sulla scena, una grande parete su cui, come dice Ennio in un sogno, erano appesi dei quadri. L’illuminazione è affidata esclusivamente ad abat-jour e torce elettriche manipolate dagli attori, creando uno spazio scenico dove sogni, personaggi e reperti appaiono e scompaiono dal buio, immergendo lo spettatore in una dimensione onirica. Il pubblico avrà, inoltre, la possibilità di visionare gli oggetti contenuti nel baule e di ascoltare i sogni registrati prima e dopo lo spettacolo grazie all’installazione che la compagnia realizzerà nel foyer del teatro.

Il subconscio, le angosce ed i sogni di Ennio sono testimonianze che si pongono come uno specchio, frantumato dal tempo, in cui riflettersi e riconoscersi attraverso i frammenti: testimonianze che, pur rivelando la parzialità di un uomo, alludono all’assoluto dell’esperienza umana. Nel tentativo di ricostruire Ennio a partire dalla sua voce, dalle sue storie e dai suoi oggetti, infatti, ogni interprete finisce per dare vita ad un proprio Ennio: uno specchio in cui guardarsi, capirsi e perdonarsi. Quattro atti che hanno al centro i temi del diventare grandi e del ricevere in eredità, un documentario teatrale che si snoda tra sogni e reperti.

“Catch Me – La casa dentro Ennio” è coprodotto da “Teatro nel bicchiere – Festival di Maremma”, che ne ospita anche il debutto giovedì 11 agosto alle 21.30 al Teatro Castagnoli di Scansano.

“Teatro nel Bicchiere” da undici anni accende visioni in Maremma, celebrando un connubio tra arte ed eccellenza enoica del territorio. Un appuntamento imperdibile, un festival internazionale che spazia dal teatro contemporaneo alla danza, proponendo musica sperimentale, nouveau cirque e arti performative, in una ricerca continua di contaminazione dei linguaggi.

Illoco Teatro è una compagnia under 35 fondata a Roma nel 2011, che svolge attività di ricerca, produzione e promozione teatrale, attraverso spettacoli per adulti e ragazzi, laboratori e attivismo politico-culturale. Mai tralasciando l’idea di un teatro d’arte popolare e accessibile a tutti, la compagnia coltiva alcuni aspetti specifici dell’universo teatrale quali l’attenzione all’immagine, al gesto, al movimento scenico e alla creazione collettiva attraverso l’utilizzo di macchine sceniche, oggetti e figure.

Informazioni e biglietti

https://billetto.it/e/catch-me-ultima-produzione-di-illoco-teatro-biglietti-664613/select

15 euro intero / 12 euro soci / 10 euro under 35

Degustazioni offerte al pubblico dalle 20.45

Regia: Roberto Andolfi

Dramaturga: Rosalinda Conti

Aiuto regia: Alessia Giglio

Con: Maria Vittoria Argenti, Dario Carbone, Annarita Colucci, Valeria D’Angelo, Anton De Guglielmo

Costumi: Annarita Colucci

Scene: Illoco Teatro

Consulenza luci: Emilio Barone

Consulenza psicanalitica: Omar Imili Guicci

Organizzazione e comunicazione: Cecilia Carponi

Uno spettacolo di Illoco Teatro

Coproduzione: “Teatro nel Bicchiere Festival” (Maremma Toscana)

Con il sostegno di Spin Time Labs

Foto di Alessia Giglio