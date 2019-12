“Oltre il Duomo”: ecco il catalogo della mostra, in programma una conferenza al museo

Nuovo incontro nell’ambito della serie di eventi collegati alla mostra “Oltre il Duomo“: giovedì 19 dicembre l’appuntamento è alle 17.30 al Museo archeologico e d’arte della Maremma con la curatrice della mostra “Oltre il Duomo”, Barbara Fiorini, che presenterà il volume omonimo edito da Effigi e promosso dalla Diocesi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Una raccolta di contributi che racchiude nove anni di studi relativi alla scoperta nel 2010 di un pozzo di butto e di un vano ipogeo sotto alla Cattedrale di Grosseto. Un gran lavoro di squadra che dal giorno del rinvenimento ha portato a investigare nelle discipline archeologiche, architettoniche, botaniche, faunistiche, storiche e religiose.

La stampa del volume fa il punto su quanto fino ad ora emerso e fornisce chiavi di lettura per chiarire cosa accadde a Grosseto tra il Medioevo e il Rinascimento. Un frammento di storia che va a colmare una lacuna relativa ad un’area, quella del Duomo, rimasta inesplorata durante il progetto di archeologia urbana portato avanti in città dal 1997 al 2005 dall’Università di Siena sotto il coordinamento del professor Riccardo Francovich. Con questo ultimo tassello infatti i risultati degli scavi della fortezza del 1978, unitamente a quelli più recenti eseguiti nel centro storico, si vanno a completare grazie a nuovi dati storici e archeologici. Tutti elementi, questi, importanti e necessari per la ricostruzione del passato e per il consolidamento dell’identità di una comunità.

A seguire, alle 18.30, sempre al museo archeologico, conferenza a cura di Barbara Fiorini e Carlo Cavanna dal titolo: “Oltre il Duomo. Lo scavo, gli studi, la mostra.”

Questi appuntamenti rientrano nel cartellone promosso per la stagione invernale al museo archeologico e nei vari luoghi della mostra.

Ulteriori informazioni ai link http://maam.comune.grosseto.it, https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma