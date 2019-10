La Maremma protagonista di un programma di cabaret su Sky: casting al Cassero

Cabarettisti provenienti da tutta Italia, noti e meno noti, dilettanti o professionisti, si daranno appuntamento a Grosseto per partecipare lunedì 28 e martedì 29 ottobre ad una due giorni di casting per far parte di una nuova trasmissione che andrà in onda sulle emittenti locali e nazionali di Sky, centrata proprio su questa forma nobile dell’arte della risata.

Comici, imitatori, barzellettieri, trasformisti saranno dunque sottoposti al giudizio di una commissione che vaglierà le esibizioni per selezionare il novero dei partecipanti al programma, prodotto da RM Production di Milano e da Edita, che questo inverno raggiungerà il piccolo schermo non solo sulla piattaforma del digitale terrestre, ma anche su quella di Sky e naturalmente con lo streaming on demand.

Isabella Stasi, la manager milanese al timone della RM Production, ha infatti avocato a sé uno piccolo esercito di personaggi per aiutarla nella difficile cernita; oltre al suo direttore Matteo Diviesti, sono stati chiamati nella capitale della Maremma personaggi come l’attore Giovanni Caso, il Vj Mc Fly Flavio Zinni, il cantante Tony Taurisano, Gabriele Sbattella, alias Uomo Gatto, lo showman e attore Gianluca Zeffiro, il giornalista di Mediaset Daniele Mariotto, l’attore e regista Pier Maria Cecchini e il conduttore televisivo e giornalista Carlo Sestini, cui toccherà la conduzione del nuovo programma.

Suggestiva la location scelta per il casting; si tratta del Cassero, messo a disposizione dal Comune di Grosseto per il tramite della Fondazione Le Mura, allo scopo di far conoscere e valorizzare questo monumento che rappresenta uno degli esempi meglio conservati del genere in Italia.

Ancora non trapela nulla di preciso sul programma che sarà registrato in provincia di Grosseto. Si parla di un format innovativo in cui si punta a mostrare le grandi capacità artistiche di ciascuno dei cabarettisti che ne faranno parte. Staremo a vedere.

Intanto l’appuntamento certo è quello di lunedì prossimo a Grosseto nella fortezza medicea e per chi è interessato a partecipare le informazioni si riceveranno scrivendo una mail agli indirizzi [email protected] e [email protected].