Casting a Grosseto per un programma Mediaset: la produzione cerca baby talenti

Casting di baby talenti per un programma Mediaset a Grosseto.

E’ stato infatti scelto l’Hotel Granduca per ospitare, sabato 30 ottobre, le selezioni di giovani eccellenze. Il casting, al quale non saranno ammessi altri candidati, prenderà il via dalla mattina e proseguirà nel pomeriggio, con scaglionati quattro bambini all’ora.

“Si tratta di una bella opportunità che viene data ai nostri giovani – spiega Carlo Sestini, giornalista, presentatore e talent scout e punto di riferimento in provincia di Grosseto della società Wecast di Alessandra Calò -. Non capita spesso di ospitare casting di questo genere nella nostra città. Si preferiscono location collocate in contesti più grandi come Firenze o Roma, ma, grazie alla fiducia conquistata in anni di lavoro, è stato deciso di organizzarla nel capoluogo della Maremma“.

“Sono una trentina i bambini selezionati per sabato e sono altresì convinto – conclude Carlo Sestini – che diversi di loro avranno la possibilità di essere scelti grazie al loro talento, valorizzato da tante scuole e realtà di qualità, che lavorano con competenza e professionalità sul nostro territorio“.