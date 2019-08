Castiglione, La Lettrice presenta i racconti dello scrittore giapponese di Murakami Haruki

Lunedì 12 agosto terzo appuntamento con La Lettrice a Castiglione della Pescaia. Alle 21.45, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, Sara Donzelli leggerà alcuni racconti di Murakami Haruki, tratti dalle raccolte L’elefante scomparso e altri racconti e Tutti i figli di dio danzano.

Murakami Haruki è lo scrittore giapponese contemporaneo più popolare al mondo; i suoi best seller hanno venduto milioni di copie, sono acclamati dalla critica e hanno vinto numerosi premi sia in Giappone che a livello internazionale. Da almeno dieci anni è nella rosa ristretta dei candidati al Nobel.

I suoi scenari metropolitani e i riferimenti alla cultura popolare occidentale hanno proiettato la letteratura giapponese in spazi nuovi e inattesi: nella Tokyo di Murakami si beve whisky e si ascolta sempre bella musica: il jazz di Sonny Rollins o John Coltrane, il rock dei Radiohead o dei Beatles, l’opera di Mozart o Rossini, la musica classica di Bach, Liszt o Chopin. Spesso accade che dopo un suo romanzo di successo la musica che lo accompagna scali vertiginosamente le classifiche delle vendite.

Nella sua scrittura descrive una realtà quotidiana apparentemente piana e senza scosse, in cui cominciano ad apparire dettagli che non quadrano, piccole crepe da cui escono bagliori di qualcosa di inatteso che cova sotto la superficie, e si scivola impercettibilmente dentro mondi paralleli, immagini sorprendenti, dialoghi surreali. E allora non ti puoi più staccare, come in un giallo, e vieni anche tu trascinato in un vortice di rimandi simbolici, sogni, lezioni altissime di vita. La sua cifra ideale è il romanzo lungo, che spesso necessita di due libri, ma nei racconti brevi sa essere spiazzante, sorprendente, fulmineo.

La Lettrice è un progetto della compagnia Accademia Mutamenti e del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: Accademia Mutamenti: 348 4036571, [email protected]