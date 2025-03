Cesario: “Il Comune snobba finanziamenti governativi ed esalta la Regione Toscana”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Ancora una volta il Comune sceglie di raccontarsi a senso unico, enfatizzando con toni autocelebrativi l’ottenimento di un contributo regionale di 50.000 euro, dimenticando però di riconoscere altri finanziamenti ben più consistenti e significativi per il nostro territorio”. Così interviene Alfredo Cesario, consigliere comunale del gruppo di opposizione W Castiglione, commentando l’annuncio dell’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia in merito al progetto di riqualificazione di Ponte Giorgini.

“Il finanziamento regionale – prosegue Cesario – è sicuramente un risultato positivo, ma rappresenta una porzione minima rispetto all’intervento complessivo, il cui valore supera i 2,7 milioni di euro, stanziati grazie a fondi ministeriali. Eppure, nel comunicato del Comune, solo un cenno a questo importante contributo statale a fronte di invece largo spazio destinato all’autocelebrazione. Uno sminuimento ‘ad arte’ che appare sistematico, vista anche la totale assenza di riconoscimento per i fondi già ottenuti dal Ministero della Cultura, nell’ambito delle misure promosse dal Governo Meloni, a favore del sistema museale locale e, in particolare, per il Parco archeologico di Vetulonia, su cui abbiamo già ampiamente posto attenzione”.

“È evidente – sottolinea ancora Cesario – come la comunicazione dell’amministrazione tenda a esaltare il rapporto con la Regione Toscana, trascurando e minimizzando invece con imbarazzante coerenza ogni risorsa proveniente da enti governativi di segno politico differente. Un atteggiamento miope e ideologico, che non giova né alla trasparenza, né alla credibilità istituzionale”.

“Valorizzare il territorio – conclude Cesario – significa anche saper dire ‘grazie’ quando arrivano risorse importanti, da qualunque livello istituzionale provengano. Non si costruisce una visione di lungo termine evitando i ringraziamenti per motivi di parte. La cittadinanza merita una narrazione onesta, non filtrata da logiche di convenienza di parte”.