Rigenerazione urbana, opposizione: “Comune crea supermercato e non rispetta promesse”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “In relazione alla partecipazione del Comune di Castiglione della Pescaia all’evento ‘Urban Re-start’, per la rigenerazione urbana dell’area ex Paoletti, sarebbe interessante sapere dall’amministrazione cosa intende o ha inteso per ‘rigenerazione urbana’, sbandierata ai quattro venti in campagna elettorale (e votata anche per questo) per un progetto di rigenerazione che prevedeva rsa, spazi pubblici, associazioni di volontariato, polo sanitario ed invece è riuscita a creare un supermercato”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di opposizione L’Alternativa e Viva Castiglione.

“Se per rigenerazione urbana si intendono iniziative atte a promuovere l’inclusione sociale, l’efficienza energetica nelle città, migliorare i servizi pubblici, aumentare la qualità della vita, sgomberare aree degradate favorendo l’apertura di imprese pubbliche, quali musei in zone svantaggiate, creazione di parchi, di locali per aggregazione giovani, strutture per anziani, polo di aggregazione per il volontariato, polo sanitario, strutture per promuovere attività culturali e sportive negli spazi recuperati, l’amministrazione può spiegare come questi concetti si conciliano con la costruzione di un supermercato – continua la nota -?!?! Come l’amministrazione ha mantenuto green quello spazio, favorendo iniziative per diminuire l’emissione di CO2 e l’uso della plastica quando la grande distribuzione è il maggiore produttore di imballaggi e plastica? Spieghi l’amministrazione come è migliorata la qualità di vita dei propri concittadini con un progetto di rigenerazione urbana per la costruzione di un supermercato”.

“Spieghino il Pd, l’amministrazione e l’onorevole Simiani perché, a Grosseto, la sinistra è contraria ai centri commerciali e chiede invece un'”percorso amministrativo dove si debbano valorizzare i negozi di vicinato e i centri commerciali naturali (Ccn), con le risorse che saranno a disposizione sulla rigenerazione urbana, e abbandonare ogni velleità su ulteriori ampliamenti delle grandi e medie strutture di vendita’ – termina il comunicato -. Perché a Grosseto i centri commerciali e i supermercati indeboliscono il tessuto urbano e a Castiglione lo arricchiscono?”.