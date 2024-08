Punta Ala, L’Alternativa: “Il Comune censura le critiche dei turisti”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Abbiamo ricevuto, come lista civica L’Alternativa, questo messaggio da parte di un ragazzo di Punta Ala, molto attivo sulla frazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

La lettera

“Sono un ragazzo di vent’anni, sono 70 anni che la mia famiglia passa le vacanze a Punta Ala, la nostra è stata la seconda casa costruita sulla frazione.

Oggi gestisco una pagina Instagram con cui facciamo informazione sul territorio, dalle notizie di cronaca agli interventi sul territorio.

Ad aprile abbiamo fatto una richiesta di accesso civico in cui abbiamo chiesto al Comune i dati relativi alle entrate e alele spese totali fatte sul territorio, a cui non ha mai risposto.

Abbiamo presentato istanza al Difensore civico.

Grazie all’Alternativa Castiglione abbiamo ottenuto i dati relativi all’Imu che Punta Ala trasmette a Castiglione al netto della trattenuta dello stato, siamo circa intorno ai 3 milioni.

Durante questa estate ho fatto diverse critiche all’amministrazione cercando di porre l’attenzione su alcuni dei temi importanti per Punta Ala, la risposta?

Sono stato prima bloccato da uno dei gruppi Facebook, gestito da una persona vicina al sindaco.

Il sindaco stesso mi ha bloccato sul suo profilo e poco dopo non posso più vedere neanche la pagina Facebook del Comune.

La mia pagina, PuntaAla.It, è stata bloccata su Instagram dal sindaco.

Io non sono un esperto di politica, ma penso che quantomeno la pagina Facebook di un’istituzione pubblica al servizio del cittadino non possa essere usata con intenti di censura verso chi avanza critiche all’amministrazione comunale e ancora penso che, anziché usare determinati strumenti per silenziare le critiche, sarebbe opportuno intervenire affinché le critiche cessino da sole.

Mi viene da chiedermi, è così che un funzionario comunale risponde alle critiche di un ragazzo di vent’anni innamorato del posto in cui la sua famiglia ha passato così tanti anni di estati?”

“Ci sembra una denuncia di censura piuttosto grave – termina L’Alternativa -. Ci aspettiamo una risposta ufficiale da parte dell’amministrazione”.