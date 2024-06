Accesso al parco giochi e mezzi di soccorso: l’opposizione attacca il Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto).“Noi de L’Alternativa abbiamo inviato all’amministrazione una Pec segnalando la pericolosità dell’ingresso del parco giochi di via Roma, ormai trasformato in una pista ciclabile, dove le bici passano a velocità sostenuta nei due sensi di marcia”.

A dichiaro, in un comunicato, è L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

“Pochi giorni fa un bambino è uscito eludendo la sorveglianza dei genitori e ha rischiato di essere investito. Chiediamo che venga chiuso quell’accesso e che venga evidenziato l’ingresso laterale – continua la nota -. Sicuri che questa amministrazione, amica delle api, del green, delle tartarughe, saprà essere amica anche dei bambini”.

“Ci risiamo. Le nostre frazioni devono lottare anche per un servizio minimo come il soccorso sanitario – sottolinea ancora L’Alternativa -. Nel paese di Buriano, per esempio, ieri sera l’ambulanza ha dovuto soccorrere un malato nella parte alta del paese, passando dalla strada così detta ‘panoramica’ che termina in un imbuto, senza sfondo, per i mezzi come le ambulanze. Da quell’imbuto ha impiegato circa 30 minuti per tornare indietro in retromarcia, su una strada stretta, dove spesso ci sono macchine parcheggiate su entrambi i lati, per circa 100-150 metri, arrivare ad un ingresso privato per poter effettuare manovra e finalmente proseguire la corsa verso l’ospedale di Grosseto”.

“Non si può sperare di avere fortuna per trovare un autista che sappia fare questo tipo di manovra e ancora più fortuna che nella piazzola privata non ci sia parcheggiata, giustamente, l’auto del proprietario. In tal caso infatti sarebbe necessario fare marcia indietro fino al ristorante Mossa dei Barberi, ossia per ulteriori 500 metri circa. Non scordiamoci nel frattempo che all’interno dell’ambulanza c’è il malato che sta male – termina la nota -. Chiediamo all’amministrazione di fare un sopralluogo per avviare un progetto che preveda la possibilità, almeno per i mezzi di soccorso, di poter effettuare una manovra in sicurezza per tornare indietro senza rischi per tutti”.