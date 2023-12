Bilancio di previsione, voto contrario dell’opposizione: “Troppe spese folli del Comune”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Approvato il bilancio di previsione con 8 voti della maggioranza e 4 contrari (2 Alternativa e 2 Viva Castiglione)”.

A dichiararlo, in un comunicato, è L’Alternativa, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

“Impossibile condividere le scelte che questa amministrazione porta avanti da due anni a questa parte – continua la nota -. Da ‘illo tempore’ in Consiglio comunale e in assemblee continuiamo a ripetere che, dato l’esiguo numero di bambini, il Comune non può far fronte alle ingenti spese per la manutenzione di tre edifici scolastici (ci fu risposto 2 anni fa dal sindaco che non era possibile perché alle scuole medie c’erano i laboratori), che ammontano a più di 700.000 euro sul bilancio comunale. Ricordiamo a chi legge che noi avevamo proposto di dare alla Scav-Conad uno dei plessi scolastici da destinare a civile abitazioni o ad albergo. Ci fu risposto dal vice sindaco Mazzarello che le seconde case non portano nulla (Imu, Tari, posti di lavoro, ecc.) E questo per evitare lo scempio di un centro commerciale che porterà alla chiusura dei pochi esercizi commerciali rimasti”.

“A distanza di due anni oggi c’è stata data ragione e pare che a gennaio questa amministrazione incontrerà la cittadinanza per presentare l’accorpamento in un unico plesso scolastico – prosegue il comunicato –. 276.000 euro sono i soldi stanziati per il marketing (di cui 90.000 solo per la società Mig Kalimero) e che provengono dalla tassa di soggiorno, che servono solo a costruire eventi che non hanno portato nulla a Castiglione della Pescaia, se non a giustificare la spesa di 30.000 euro per il materiale grafico e la cartellonistica ai soliti noti e i 90.000 euro di cui sopra. 4.900.000 euro spesi per la raccolta dei rifiuti, di cui lasciamo ai cittadini il giudizio. Ridotta la cifra del 60% da 100.000 a 40.000 euro per gli aiuti alle famiglie, colpa pare del Governo, che ha stanziato meno risorse e che ha ereditato dal precedente Governo di centrosinistra spese per banchi a rotelle, debito di 1.800.000.000 euro per il bonus 110% e acquisto durante la pandemia di mascherine cinesi al prezzo di 7 euro, quando in Italia si trovavano a 3 euro. Da due anni ci battiamo per la costruzione della casa per gli anziani prevista 5 mesi fa dietro alla Paoletti, oggi pare che sarà realizzata a Vetulonia, con l’acquisto dell’immobile dalla chiesa e la conseguente ristrutturazione, quando può essere realizzata nell’attuale asilo a minor costo”.

“Abbiamo dettagliato in Consiglio comunale le spese folli che questa amministrazione ha perpetuato per due anni per il Natale, 200.000 euro, per le Frecce Tricolori altri 200.000 euro, 100.000 euro per Calvino, oltre a spese accessorie – termina la nota -. Ancora una volta abbiamo avuto ragione”.