Variante urbanistica, l’opposizione: “Intervento inutile, ecco le nostre osservazioni”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La lista civica L’Alternativa, con i consiglieri comunali Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone, e la lista Viva Castiglione, con i consiglieri Alfredo Cesario e Edoardo Mazzini, hanno presentato le osservazioni sulla variante urbanistica dell’ex Paoletti, a Castiglione della Pescaia.

“L’intento è di far comprendere la reale portata degli interventi previsti nell’area ex Paoletti – si legge in una nota dei consiglieri di opposizione -:

il Comune è debitorio di 4.770 metri cubi del valore di 3.900.000 (rivalutato) per l’intervento di realizzazione dell’Orto del Lilli. Nell’anno 2015 l’ingegner Orlandi in una relazione tecnica stabilisce un indice di 1,36 di valore tra un fondo commerciale allOorto del Lilli e uno alle Paduline, mentre i valori Omi danno un indice di 1,60, per cui la media è 1,41. La società Scav-Prema suggerisce un valore di 2,40, che l’amministrazione accoglie. Sempre nel 2015, con l’approvazione del Piano strutturale vengono riconosciuti alla ditta Scav-Prema 3 lotti di mq 2.000 cadauno con una superficie edificabile di mq 3.900 per una altezza massima di ml 8,00. Nel mese di ottobre 2020 viene redatto un masterplan, ma l’attuale amministrazione tace sulla reale destinazione che voleva dare all’area. In data 14 luglio 2021 l’ufficio legale del Comune riconosce a Scav-Prema i diritti edificatori, ma non la cessione dei terreni a titolo gratuito. Non si capisce pertanto come questa amministrazione comunale ceda a titolo gratuito i tre lotti di terreno più un ulteriore lotto di mq 800. Abbiamo poi chiesto allaAmministrazione comunale come mai i lotti di terreno abbiano un valore di 20 euro/mq che la Scav-Prema acquisirà. Abbiamo ulteriormente chiesto che il sindaco riferisca poi al post apparso sulla pagina Facebook del Comune di Castiglione della Pescaia in data 27 dicembre 2022 ‘Grazie Conad’ e spieghi le ragioni per cui ha accettato lo sponsor Conad per l’anno 2022 e cosa grave, per il 2023, sapendo dall’aprile 2023 che la Conad avrebbe acquistato i lotti di terreno dalla Scav Prema. In data 16 maggio 2023 l’assessore Mazzarello riferiva in Consiglio comunale che la necessità di accorpamento dei lotti scaturiva dal fatto che la Scav-Prema avrebbe potuto realizzare 3 strutture di media vendita quando, in una nota di settembre 2022, la Scav riferiva che non avrebbe realizzato tre strutture per mancanza di standard urbanistici sui parcheggi. In data 16 settembre 2022 il dirigente dell’ufficio urbanistica inviava a sé stesso una nota in cui proponeva l’accorpamento dei lotti, una destinazione commerciale anche al lotto 5, prevedendo la realizzazione di parcheggi interrati. L’11 maggio 2023, prima ancora di valutare eventuali osservazioni alla variante, il Comune firma l’atto con la ditta Scav-Prema, dove finalmente viene indicato il valore di 1.500.000 che un gruppo commerciale dovrà dare alla Scav-Prema. Ci chiediamo come il Comune di Castiglione della Pescaia ancor prima della firma dell’atto di transizione e sapendo della proposta Conad non abbia offerto lui alla Scav Prema un 1.500,000 di euro, evitando con questa scelta un danno all’economia delle piccole attività presenti sul Nostro territorio. Il sindaco avrebbe potuto liquidare la Scav-Prema in modi completamente diversi, ma volutamente ha scelto di far nascere un centro commerciale e se ne prenda, una volta nella vita, la responsabilità! In Consiglio comunale incalzata sull’area ex Paoletti dichiarava ‘Ho vinto, faccio come mi pare’. Ci chiediamo, di fronte ad un debito di 4.770 metri cubi edificabili, stimati del valore economico di euro 3.900.000, come si può arrivare a cedere al privato 6.800 metri quadrati di terreno per una volumetria di 35.200 metri cubi?”.

“Riportiamo inoltre integralmente quanto viene scritto riguardo agli interventi nell’area ex Paoletti, nel programma amministrativo della lista ‘Castiglione Futura – Elena Nappi Sindaco’: ‘La riqualificazione dell’area ex Paoletti, in particolare un nuovo polo socio sanitario, una RSA e foresteria per dipendenti stagionali’. Riteniamo alla luce di quanto sopra che ci sia stata poca trasparenza da parte dell’amministrazione che né in campagna elettorale, né nel programma elettorale, né tantomeno in Consiglio comunale si è fatto riferimento ad eventuali accordi con terzi. Inoltre, nel triangolo comune Scav Prema, ditta Scav Prema-Conad, non avrebbe dovuto farsi sponsorizzare da un terzo soggetto – termina il comunicato -. A nostro avviso la variante proposta non si configura come perequazione urbanistica, né tantomeno come intervento di pubblica utilità”.