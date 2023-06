Alluvione, la Lega: “Che fine hanno fatto i contributi promessi da Regione e Comune?”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Che fine hanno fatto i contributi promessi per l’emergenza alluvionale del dicembre 2022?“.

A dichiararlo, in una lettera aperta, sono il segretario intercomunale della Lega Alessandro Bragaglia e il referente di Castiglione della Pescaia del Carroccio, Sergio Rubegni.

“Il sindaco Nappi e l’assessore regionale Marras avevano garantito che la Regione avrebbe fatto la sua parte – continua la lettera -. La violenta bomba d’acqua riversatasi sul territorio castiglionese aveva reso necessario l’inserimento di Buriano, Vetulonia e il territorio circostante tra le località del Comune di Castiglione della Pescaia che sono state maggiormente danneggiate dalle forti piogge di fine anno, tra le comunità bisognose di aiuti da parte della Regione Toscana. Marras e Nappi, in maniera roboante, avevano dichiarato a mezzo stampa tutto ciò sarebbe avvenuto”.

“Ad oggi, invece, il silenzio più totale e i numerosi danneggiati non hanno avuto alcuna risposta da parte dei due Enti con il pessimismo inizia a crescere, così come la sensazione che si possa trattare della solita promessa mancata, che, per la verità, sarebbe solo una delle tante. Crediamo che le persone, soprattutto se si trovano in un momento di difficoltà, abbiano diritto alla chiarezza, più che all’attesa di qualcosa che rischia di essere promesso, ma non di arrivare o, se anche ciò avviene, spesso in maniera inferiore a quanto atteso. Tanto più con ingenti danni subiti su cui, con grande sacrificio, sono già intervenuti con risorse proprie per permettere alle loro aziende di rialzare immediatamente la testa – termina il comunicato -. Come Lega Salvini Premier chiediamo al sindaco Nappi, e per suo conto all’assessore Marras, come mai nessuno fatto sapere più nulla ai residenti delle zone colpite dal nubifragio, che hanno subito danni ingenti, e quando, e a questo punto anche se, arriveranno i contributi annunciati a mezzo stampa”.