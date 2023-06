Nuovo supermercato, L’Alternativa: “Il Pd ha mentito ai cittadini”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Prendiamo atto che quando il Pd è all’opposizione è contrario ai supermercati, quando governa è favorevole”

A dichiararlo, in un comunicato, sono Aldo Iavarone e Ianetta Giannotti, consiglieri comunali de L’Alternativa a Castiglione della Pescaia.

“A Castiglione, dove il Pd governa, è favorevole – continua la nota -. A Castiglione è compatto sulla scelta fatta dall’attuale amministrazione per un supermercato, il quinto!! Due pesi, due misure: lasciamo giudicare ai cittadini. Ricordiamo solamente che quando si sono presentati davanti ai cittadini, a chiedere il voto, non hanno mai parlato di un nuovo supermercato proprio nella zona ex Paoletti, dove era stato promesso ben altro. Ma la foto del sindaco con l’amministratore delegato della Conad è eloquente e mette l’amministrazione in un cul de sac. Il sindaco ha dichiarato, in Consiglio comunale, che la trattativa con la Scav l’aveva portata avanti solo lei e Mazzarello. Ma allora perchè sui giornali il Pd dichiara che ne era al corrente?”.

“Noi abbiamo dato soluzioni, senza tagliare ciò che riportano nel loro comunicato stampa – prosegue il comunicato -. Devono invece essere tagliate le spese folli dell’amministrazione, come quelle del Natale, quelle delle Frecce tricolori, quelle del marketing e comunicazione, quelle dei fuochi d’artificio, ecc. Tutte spese che portano all’amministrazione sicuramente una visibilità di alto livello: verrebbe da sostenere che ‘apparire è tutto’ è il live motive di questa amministrazione, che non perde occasione nel ribadire sempre che la colpa è sempre degli altri. Riguardo ai ruoli dei consiglieri Giannotti e Iavarone, crediamo sia necessaria una precisazione: Ianetta Giannotti, che ha fatto parte della Giunta Roggiolani con assessorato all’urbanistica, ha avuto tanti estimatori a sinistra; durante il suo mandato ha esaminato 3500 condoni del 1985 e 1750 condoni del 1994, ha fatto con l’ufficio due varianti che riguardavano tutto il centro storico: la prima con l’obiettivo di dare la possibilità ai cittadini di adeguarsi a norme igieniche piuttosto carenti (mancanza di servizi igienici in primis) e la seconda per le zone agricole. Giannotti è uscita dal Consiglio comunale nel 2001, pertanto non è mai stata coinvolta nelle operazioni dell’amministrazione relative all’area ex Paoletti”.

“Il consigliere Iavarone invece ha gestito i lavori pubblici con la Giunta Faenzi, trovandosi spesso ad avere anche opinioni diverse sulla gestione del territorio. La Faenzi lascia in eredità 4870 mc e la possibilità di realizzare tre villette, bocciate dalla Regione. Ricordiamo al Pd che dal 2011 il paese e stato amministrato da loro e solo nel 2015, con il piano strutturale, è stato inserito nell’area Paoletti un C2, che ricordiamo essere ‘ambienti dove si esercita la vendita all’ingrosso di prodotti, manufatti e merci’, e non C1, categoria relativa all’Orto del Lilli, che indica invece un semplice negozio. Quindi si tratta di una scelta voluta e portata avanti da amministrazioni di sinistra, che governano il Comune di Castiglione dal 2011 – termina la nota -. Finalmente abbiamo capito, e lo hanno capito anche i cittadini, di chi sono le responsabilità dell operazione ex Paoletti – Conad. I commercianti tutti ringraziano per questa scelta!”.