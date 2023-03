Lega, Pacella fa tappa a Castiglione della Pescaia: “Presto nascerà una sezione comunale”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Continuano gli incontri sui territori del segretario provinciale della Lega, Claudio Pacella.

A Castiglione della Pescaia si è svolto un evento conviviale in cui Pacella ha incontrato i tesserati locali, accompagnato dal segretario intercomunale Alessandro Bragaglia. In un clima molto positivo e costruttivo, è stato posto da tutti l’obiettivo di costituire la sezione comunale di Castiglione, visto che, con la riapertura delle domande di militanza, ci saranno presto i numeri per la richiesta formale da presentare al direttivo regionale ed a quello federale.

Referente comunale è stato nominato dal segretario, con il favore degli iscritti locali, Sergio Rubegni, che dovrà condurre il gruppo al raggiungimento degli obiettivi fissati per il territorio della località costiera, in primis quello di portare alla costituzione ufficiale della sezione, che attualmente è inserita in quella intercomunale di Grosseto, per giungere all’elezione congressuale del nuovo segretario locale.

“Sto trovando vivacità ed entusiasmo sui territori – sostiene il segretario Pacella -. La nascita delle sezioni territoriali ha portato ad un maggior coinvolgimento degli iscritti. Castiglione della Pescaia è sempre stato un comune importante per la Lega e siamo tutti concordi che possa tornare ad avere una sua autonomia, che vuol dire anche darle nuova forza, con la nascita della sezione comunale. I numeri ci saranno a breve e questo deve essere il primo traguardo da raggiungere. Ringrazio tutti gli intervenuti che hanno mostrato ancora una volta di credere nel partito e di voler costruire un percorso virtuoso. Avevo annunciato che le mie dimissioni dal Consiglio comunale di Grosseto mi avrebbero portato a dedicarmi interamente alla Lega e così sto facendo, perché sono fermamente convinto che ci sia la necessità di un confronto costante con tutti i territori, ancora di più adesso che ci avviamo verso le scadenze elettorali. Nei prossimi giorni sarò sull’Amiata, dove avremo due Comuni al voto, Castell’Azzara e Semproniano, successivamente a Massa Marittima, per incontrarmi con la sezione delle Colline Metallifere, per poi dedicarmi alle sezioni dell’Alta Maremma e delle Colline dell’Albegna dove abbiamo gli altri tre appuntamenti con le urne, cioè Gavorrano, Monte Argentario e Magliano. Tutti i nostri candidati, ancorché impegnati in liste civiche, debbono sentire l’appoggio dell’intero partito, sapendo che su ognuno di noi, segretari, dirigenti e tesserati possono sempre contare”.