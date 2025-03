“La cosa che non c’è”: appuntamento in biblioteca con la rassegna “Favole e Sogni”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Torna l’appuntamento con le fiabe alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia.

Sabato 22 marzo, alle 16, per la rassegna “Favole e Sogni” gli attori del Teatro Studio di Grosseto porteranno in scena la fiaba di Mario Fraschetti “La cosa che non c’è”, coinvolgendo grandi e bambini in uno spettacolo di teatro interattivo.

La fiaba

Nel paese di Monteseguro, la Regina si è annoiata di vedere il cielo mutare, cambiare colore, è stanca delle mutazioni atmosferiche, è stanca persino del giorno e della notte: un cielo sempre azzurro e terso è ciò che più desidera. Senza preoccuparsi di cosa ne pensino i suoi sudditi, spedisce un banditore oltre il suo regno affinché scovi e ingaggi uno scienziato in grado di creare la giusta macchina per… I risvolti non saranno piacevoli e per gli abitanti di Monteseguro le cose si metteranno male, servirà consapevolezza e coraggio per trovare la giusta soluzione.

Si tratta di un racconto che fa riflettere sul rapporto uomo e ambiente, sull’impegno e sulla giustizia.