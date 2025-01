Unitre: un convegno sull’intelligenza artificiale inaugura l’anno accademico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un momento di confronto tra generazioni che ha messo in luce non solo le straordinarie opportunità dell’intelligenza artificiale, ma anche i rischi e le insidie da affrontare con consapevolezza.

L’Unitre di Castiglione della Pescaia ha aperto il ciclo di incontri del nuovo anno accademico con un convegno dal titolo “L’intelligenza artificiale nelle nostre vite: rischi e opportunità”.

Un incontro molto partecipato, nell’auditorium delle scuole medie, nel quale sono intervenuti ricercatori ed esperti in comunicazione, che ha messo a confronto le esperienze degli alunni della “terza età” con quelle dei giovani, futuri protagonisti di un mondo sempre più tecnologico. Presenti gli studenti della classe terza dell’Istituto “O. Orsini”, accompagnati dalla dirigente scolastica Daniela Bilgini, ed in collegamento da remoto tanti rappresentanti delle Unitre nazionali, dal Trentino alla Sardegna.

«Un importante momento di confronto generazionale – afferma il sindaco Elena Nappi – su una tematica attuale ed insidiosa allo stesso tempo che oggi coinvolge tutti gli ambiti della nostra società. Per questo voglio ringraziare la presidente dell’Unitre di Castiglione della Pescaia, Bianca Cocca Carotenuto, che, con il suo entusiasmo e con la sua inarrestabile voglia di imparare, ci regala stimoli continui, coinvolgendo non solo i suoi allievi, ma anche quelli di tutte le UniTre nazionali e gli studenti della nostra scuola, in un bellissimo convivio culturale che tratta sempre argomenti interessanti ed attuali. Grazie anche a Gloria Mazzi e a Francesca Ciardiello perché, oltre ad essere due professioniste serie e competenti nei loro rispettivi mestieri, sono amiche che rispondono sempre alle mie chiamate e si lasciano coinvolgere in ogni progetto proposto. Grazie, infine, a Francesco Gentili, per la sua versatilità e per la sua capacità di comunicare concetti non facili rendendoli comprensibili a tutte le età».

L’Unitre di Castiglione della Pescaia, grazie all’impegno della presidente Bianca Cocca Carotenuto, promuove ogni anno, per i propri studenti e per tutti quei cittadini che desiderano avvicinarsi alle proprie attività, una serie di progetti intergenerazionali, con laboratori, conferenze e convegni che consentono di approfondire le più moderne tecniche di fare educazione e comunicazione, nell’ottica di una socializzazione e di un coinvolgimento di generazioni diverse.