“Beach Party”: la piazza si trasforma in una discoteca a cielo aperto per celebrare il Capodanno

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La notte del 31 dicembre si accende a Castiglione della Pescaia con il “Beach Party” targato La Capannina. Con Klaus e Martina Minelli in consolle e la voce di Giovi Burs, sarà un vero e proprio viaggio musicale, dai più grandi successi degli anni Ottanta alle hit dei giorni nostri. Piazza Garibaldi si trasformerà anche quest’anno in una grande discoteca a cielo aperto per brindare al nuovo anno con il sound giusto.

«Ogni fine anno è un momento di bilanci, riflessioni e buoni propositi per il futuro – dichiara il sindaco Elena Nappi -. Anche il 2024 è stato un anno importante per la crescita del nostro territorio, come testimoniano i dati delle presenze turistiche, una crescita che passa attraverso investimenti importanti, promozione e cura da parte di tutti, Pubblica amministrazione, operatori economici, turisti e semplici cittadini. Per questo successo il merito va al lavoro di squadra portato avanti con serietà ed impegno, ma abbiamo ancora una vastissima potenzialità inespressa da far conoscer, ed ecco perchè pubblico e privato devono incrementare la loro collaborazione e partecipare attivamente alla costruzione di progetti ed iniziative. L’augurio per il 2025 è quello di amare di più il nostro paese, in tutte le sue sfaccettature, e di migliorarlo perché ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni ed ha il dovere di adoperarsi in buone pratiche ed essere di esempio agli altri».

Il primo giorno dell’anno si aprirà, come da tradizione, con il tuffo in mare, poi la festa in piazza de La Capannina continua con “Benvenuto 2025“: dalle 15 alle 19 il Villaggio di Natale di piazza Garibaldi saluta l’anno nuovo con tanta musica per grandi e bambini.