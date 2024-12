“Donne di Maremma”: Luciana Bellini presenta il suo libro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La rassegna itinerante “La Maremma nelle pagine” fa tappa in biblioteca a Castiglione della Pescaia.

Sabato 28 dicembre, alle 17, Luciana Bellini racconta le “Donne di Maremma” dialogando con Antonello Ricci.

Luciana Bellini è da oltre 20 anni la voce più schietta della Maremma. Pluripremiata “scrittrice contadina” – così si definisce -, autrice vulcanica in dialetto, autentico fenomeno della cultura popolare, Luciana, che è stata intervistata anche da Carmen Lasorella e si è confrontata con Piera Degli Espositi, scrive come parla, come ha sempre parlato: in maremmano. Le sue opere sono spesso rappresentate in teatro.

In “Donne di Maremma” mostra un affresco vivo e toccante di figure femminili messe a nudo dal dialetto maremmano-scansanese che è quasi una lingua a sé, densa di accenti e sfumature. Ragazze, mogli e madri del Dopoguerra in Maremma.

Le Donne di Maremma di Luciana Bellini sono 29 piccole “eroine” della quotidianità, in una provincia coraggiosa e fiera.