“Racconto magico di Natale”: spettacolo dedicato ai bambini in biblioteca

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si sa che il Natale è pieno di magia e non c’è niente di meglio che condividere questo momento con il simpatico Elfo Mago, personaggio natalizio che porta sogni, divertimento e tante sorprese.

La rassegna per bambini “Favole e Sogni” propone, per venerdì 27 dicembre alle 16, nella biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, “Racconto magico di Natale”, uno spettacolo di magia e racconti con gli attori di Anima Scenica per coinvolgere tutti nella fantastica atmosfera natalizia.