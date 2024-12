“Favole e sogni”: tre appuntamenti speciali in biblioteca dedicati ai bambini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Durante le festività natalizie, alla biblioteca comunale “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia tornano gli appuntamenti con le fiabe dedicati ai più piccoli.

La rassegna “Favole e Sogni” propone tre pomeriggi speciali con letture animate, curate dagli attori della compagnia Anima Scenica per incantare grandi e piccini con racconti magici e atmosfere da sogno.

«Un appuntamento immancabile ormai – dichiara il sindaco Elena Nappi –, quello delle favole dedicate ai nostri piccoli amici che si tiene in biblioteca, regno della lettura e della cultura per grandi e bambini; un momento per immergersi nello spirito del Natale e dei sogni che auguriamo a tutti di poter realizzare. Un ciclo di fiabe che verrà riproposto da fine gennaio fino a Pasqua con cadenza quindicinale per la gioia dei tantissimi appassionati che frequentano con grande entusiasmo la nostra biblioteca. Un altro modo per augurare a tutti serene feste e buon 2025».

Si parte con un classico, il “Canto di Natale” di Dickens. È una fiaba che fa riflettere sulla vera magia del Natale, che non significa solo regali ma altruismo, empatia e condivisione. Sarà però una versione completamente rivisitata da Anima Scenica, che coinvolgerà grandi e bambini in un racconto ricco di emozioni.

Il calendario di “Favole e Sogni”

Venerdì 20 dicembre – Ore 16.00 – “Canto di Natale”

Venerdì 27 dicembre – Ore 16.00 – “Racconto magico di Natale”

Lunedì 6 gennaio – Ore 16.00 – “I racconti della Regina delle Nevi”

L’ingresso è libero.