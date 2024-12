“La Maremma nelle pagine”: al via la rassegna letteraria itinerante

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un viaggio nei luoghi culturalmente più importanti del territorio castiglionese alla scoperta di autori, più o meno conosciuti al grande pubblico, tutti maremmani. Cinque appuntamenti per scoprire storie, tradizioni, racconti e voci della nostra amata Maremma, immersi nella magia della letteratura. È “La Maremma nelle pagine”, la rassegna letteraria itinerante che a Castiglione della Pescaia animerà i fine settimana durante le festività natalizie.

«Anche per questo periodo natalizio abbiamo voluto – dichiara il sindaco Elena Nappi – regalare un po’ di Maremma ai nostri concittadini ed a chi sceglierà di trascorrere le vacanze a Castiglione della Pescaia, per non perdere mai il gusto e la bellezza della lettura e della conoscenza che sono parte integrante della nostra vita e che ci permettono di concederci un momento rilassante nella frenesia quotidiana. La cultura continua ad essere uno dei punti forti della nostra politica grazie ai magnifici luoghi che abbiamo nel territorio e che ci permettono di tuffarci in mondi diversi e creano una valida alternativa alle attività di maggiore attrazione del nostro paese anche nei periodi invernali».

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 dicembre, alle 17, al Museo archeologico di Vetulonia, con Sacha Naspini che dialoga con Simona Rafanelli e Patrizia Guidi presentando il libro “Bocca di strega”.

Nato a Grosseto e residente a Follonica, Sacha Naspini è uno dei più apprezzati scrittori del panorama contemporaneo, tradotto e letto in oltre 50 nazioni, tra cui gli Stati Uniti, la Cina, l’Egitto, il Messico, la Colombia e l’Uruguay. Le sue opere sono spesso ambientate in Maremma e la sua scrittura, seppur straordinariamente ricca e letterariamente ineccepibile, è piena di venature dialettali che ci appartengono e ce la rendono familiare.

“Bocca di strega” apre uno squarcio su un universo che ha fatto la storia di tanti musei, partendo dal basso: la febbre dello scavo, la rivalità tra bande per garantirsi il territorio più fruttuoso, fino alle alte sfere della compravendita mondiale; poi la provincia d’Italia, abitata da romantici pirati di terra dalla doppia vita, padri di famiglia, operai, artigiani, contadini, che in pochi anni si sono aggiudicati il dominio del traffico d’arte internazionale. Non senza pagarne le conseguenze.

Il programma di “La Maremma nelle pagine”

Sabato 14 dicembre

“Bocca di strega” di Sacha Naspini – Ore 17 al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia.

Sabato 21 dicembre

“Troncamacchioni” di Alberto Prunetti – Ore 17 al Museo Casa Rossa Ximenes nella riserva naturale Diaccia Botrona.

Sabato 28 dicembre

“Donne di Maremma” di Luciana Bellini – Ore 17 nella biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia.

Sabato 4 gennaio

“Racconti sparsi” di Jacopo Bartolini – Ore 17 a Palazzo Centurioni.

Sabato 11 gennaio

“La vita cambia” di Giancarlo Lenzi – Ore 17 nella biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia.

Il calendario completo della rassegna è su visitcastiglionedellapescaia.it (https://visitcastiglionedellapescaia.it/la-maremma-nelle…/)