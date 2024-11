Spettacoli, musica e giochi: il Natale arriva in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara al Natale con un ricco cartellone di eventi.

Spettacoli, intrattenimenti musicali, giochi e momenti di divertimento che animeranno le piazze per i più piccoli, ma anche appuntamenti culturali pensati per i più grandi in modo tale da allietare le vacanze di residenti e turisti. Il tutto accompagnato da addobbi, luci e colori per immergersi nella magica atmosfera di festa.

«Anche quest’anno – spiega il sindaco Elena Nappi – abbiamo voluto coinvolgere associazioni e comitati del territorio nel mettere a punto un programma ricco di eventi che potesse soddisfare gli interessi di grandi e piccini. Non poteva mancare il classico villaggio di Natale con i mercatini in piazza, l’arrivo di Babbo Natale in tutte le frazioni, tornano anche le fiabe in biblioteca e tanti appuntamenti culturali nei nostri musei, e poi le tradizionali Befane fra canti e degustazioni, passando per un Capodanno in piazza con La Capannina e l’immancabile bagno del primo dell’anno. Le festività si apriranno con il weekend dedicato al 50esimo della circumnavigazione di Fogar, che proprio il 7 dicembre del 1974 alle 11, dopo 402 giorni di navigazione, toccava terra nella nostra bella Castiglione della Pescaia; lo ricorderemo rivivendo quei momenti e scoprendo la targa a lui dedicata riportata a nuovo e posizionata proprio dove toccò terra. Poi il pomeriggio proseguirà con una rappresentazione teatrale realizzata da Francesca Fogar e la domenica saluteremo questo anno intenso di eventi con una chiacchierata sul Fogar da tutti conosciuto e stimato in paese».

Il 7 dicembre 1974, dopo 402 giorni di viaggio, il “navigatore solitario” Ambrogio Fogar fece rientro in porto a Castiglione della Pescaia portando a termine la straordinaria impresa di circumnavigazione del globo in barca a vela. In occasione del cinquantesimo anniversario di questa impresa, l’amministrazione dedica due giorni di celebrazioni all’uomo che ha scolpito il suo nome nella storia della vela e del paese, con la rievocazione del rientro di Ambrogio Fogar in porto a bordo del Surprise, il posizionamento della targa che ne ricorda l’evento, uno spettacolo teatrale e “Io e il mio Fogar” per ricordare la figura del grande esploratore attraverso i racconti di chi lo ha conosciuto.

L’accensione delle luminarie, domenica 8 dicembre, darà poi ufficialmente il via gli eventi che nel capoluogo e nelle frazioni accompagneranno grandi e piccini durante le festività natalizie.

Il programma

Libri, fiabe, giochi e mercatini, ecco il programma con i primi eventi calendarizzati:

7 dicembre

“Bentornato Fogar” – Il rientro in porto del Surprise (ore 11)

Inaugurazione della targa “Ambrogio Fogar” sul Ponte Giorgini (ore 12)

“Fogar mio padre” – Spettacolo teatrale di e con Francesca Fogar (ore 15 all’Hotel Roma)

8 dicembre

“Io e il mio Fogar” – Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione (ore 15.30)

Apertura del Villaggio di Natale e Bruschetta Day con assaggio dell’olio nuovo in piazza Garibaldi (ore 17)

Accensione delle luminarie (ore 18)

Festa di Natale a Tirli

14 dicembre

Rassegna “La Maremma nelle pagine” – Presentazione del libro “Bocca di strega” di e con Sasha Naspini al Museo civico archeologico di Vetulonia (ore 17)

15 dicembre

Babbo Natale in Vespa – Partenza da piazza Garibaldi (a cura del Vespa Club Castiglione della Pescaia)

20 dicembre

Rassegna “Favole e Sogni” in biblioteca – “Canto di Natale” (ore 16)

21 dicembre

Arrivo di Babbo Natale in Pian di Rocca

Rassegna “La Maremma nelle pagine” – Presentazione del libro “Troncamacchioni” di Alberto Prunetti al Museo Casa Rossa Ximenes (ore 17)

22 dicembre

Presepe vivente nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia (ore 15.45)

Tombola al circolino di Buriano (ore 20.30)

27 dicembre

Rassegna “Favole e Sogni” in biblioteca – “Racconto magico di Natale” (ore 16)

Torneo di panforte al circolino di Buriano (ore 20.30)

28 dicembre

Rassegna “La Maremma nelle pagine” – Presentazione del libro “Donne di Maremma” di Luciana Bellini alla biblioteca comunale “Italo Calvino” (ore 17)

29 dicembre

Sfilata dei soldatini di Natale a cura del Comitato carnevale castiglionese (ore 15)

Tombola al circolino di Buriano (ore 20.30)

31 dicembre

Beach Party – Capodanno al mare, con Dj Set in piazza Garibaldi

Primo gennaio

Tradizionale tuffo in mare di Capodanno per festeggiare l’arrivo del 2025

3 gennaio

Tombola al circolino di Buriano (ore 20.30)

4 gennaio

Rassegna “La Maremma nelle pagine” – Presentazione del libro “Racconti sparsi” di Jacopo Bartolini a Palazzo Centurioni (ore 17)

5 gennaio

Arriva la Befana a Buriano, Tirli e Vetulonia

Sfilata della calza demografica per le vie del centro (a cura della Corte dei Miracoli e di Insieme in Rosa onlus)

6 gennaio

Rassegna “Favole e Sogni” in biblioteca – “I racconti della regina delle nevi” (ore 16:00)

Il programma completo delle iniziative natalizie, aggiornato con i nuovi appuntamenti, è consultabile sul sito ufficiale del turismo del Comune di Castiglione della Pescaia Visitcastiglionedellapescaia.it al seguente link: https://visitcastiglionedellapescaia.it/christmas-time/