Al via il nuovo anno accademico dell’Unitre: un incontro per presentare i corsi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 26 ottobre l’Unitre di Castiglione della Pescaia inaugura il nuovo anno accademico.

L’appuntamento è alle 17 nell’auditorium della scuola media “Orsini”, dove la presidente Bianca Cocca Carotenuto presenterà i docenti e i programmi di corsi e laboratori.

«Siamo pronti per partire con un nuovo anno accademico della nostra Unitre – dichiara la presidente Bianca Cocca Carotenuto –, con tanti corsi consolidati e anche nuove proposte per arricchire l’esperienza di sapere dei nostri “studenti”. Ringrazio l’amministrazione comunale che da oltre 20 anni ci sostiene nella nostra attività, che vuol essere soprattutto un’opportunità di socializzazione per tutti coloro che vorranno intraprendere questo percorso».

I corsi

I corsi del nuovo anno accademico inizieranno lunedì 4 novembre ed andranno avanti con cadenza regolare tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, in presenza, ma anche online per coloro che saranno impossibilitati a raggiungere l’Auditorium della Scuola Media “Orsini”.

In programma lezioni di lingua inglese, lingua spagnola, lingua italiana, archeologia, storia dell’urbanistica, storia dell’arte, storia moderna e anche tante attività che consentiranno di sviluppare l’espressività e la creatività dei partecipanti, dal laboratorio di pittura a quello di canto corale, dalle tecniche di rilassamento alla comunicazione ed espressività con tecniche teatrali.

L’Università delle Tre Età è aperta a tutti, non richiede titoli di studio per essere ammessi e non prevede esami da sostenere. L’unico impegno è quello di contribuire alla promozione culturale e sociale dei suoi “studenti” attraverso corsi e laboratori su specifici argomenti e predisponendo attività ed iniziative di confronto fra culture generazionali diverse.

«Una realtà consolidata e portante – afferma il sindaco Elena Nappi – per tutta la comunità castiglionese, che ogni anno alimenta la cultura del nostro territorio con tantissime iniziative e attività sempre attente alla realtà che ci circonda, all’ambiente e al sociale. L’amministrazione comunale è molto grata alla sua presidente per la forza e la passione con cui porta avanti l’Unitre, con il suo modo di coinvolgere gli studenti ed il suo voler essere sempre all’avanguardia per le tipologie di lezioni effettuate e le tematiche trattate».

L’Unitre di Castiglione della Pescaia offre ai propri studenti anche tante attività extracurriculari, visite guidate ai musei e ai principali siti archeologici del territorio, conferenze di approfondimento su tematiche culturali o di attualità, mostre d’arte e mercatini di artigianato locale, laboratori, riunioni conviviali e gemellaggi come occasione ricreativa e di socializzazione.