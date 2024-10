“Derry Lab”: un corso di scrittura creativa in biblioteca

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nell’ambito delle iniziative di promozione alla lettura, il Comune di Castiglione della Pescaia promuove “Derry Lab – Laboratorio di narrazione”, un corso di scrittura creativa finalizzato alla diffusione della cultura letteraria e all’approfondimento delle pratiche del mestiere dello scrittore. L’obiettivo è quello di indagare le motivazioni profonde della scrittura e di trasmettere teorie e tecniche per lavorare con le parole.

Curato e tenuto dagli scrittori Sacha Naspini e Valentina Santini, il corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti. Gli incontri, della durata di due ore, si terranno alla biblioteca comunale “Italo Calvino” a partire dalla seconda metà di gennaio 2025.

Il metodo laboratoriale consentirà ai partecipanti di imparare dalla pratica stessa.

«Coltivare continuamente la cultura personale – afferma la prima cittadina Elena Nappi – non è solo un modo per accrescere il proprio sapere, ma anche per mantenere vivace la propria mente, cosa che oggi è di vitale importanza per le tante attività e novità che la tecnologia e la società ci mettono di fronte. Inoltre, il corso è un’ottima opportunità per chi ha la passione per la scrittura di esprimere il proprio talento e di mettersi alla prova con esperti scrittori che daranno i giusti spunti e suggerimenti a tutti i nostri narratori in erba».

La partecipazione al corso è gratuita e riservata ai maggiorenni iscritti alla Rete grossetana biblioteche, archivi e centri di documentazione (Rete Grobac). Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni sono aperte.

Per candidarsi occorre inviare una mail all’indirizzo p.guidi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, allegando alla domanda di partecipazione una breve motivazione.

Il bando e il modulo per la domanda sono disponibili sui siti web del Comune di Castiglione della Pescaia, ai link https://visitcastiglionedellapescaia.it e https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 13 dicembre 2024.

Le date

14 e 28 gennaio – Ore 17.00/19.00

11 e 25 febbraio – Ore 17.00/19.00

11 e 25 marzo – Ore 17.00/19.00

8 e 22 aprile – Ore 17.00/19.00

Per informazioni, contattare la biblioteca “Italo Calvino” al numero 0564.948912.