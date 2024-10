Fuochi artificiali, mercatino, passeggiate e visite guidate: un weekend ricco di eventi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 12 ottobre, lo spettacolo pirotecnico dei “Fuochi a mare” sul lungomare di Ponente dà il via agli eventi d’autunno pensati dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia per i propri concittadini e i turisti che visiteranno il borgo marinaro in questa ultima parte dell’anno.

Lo spettacolo, che avrà inizio alle 22.30, quest’anno è dedicato ad Ambrogio Fogar. Sarà una serata di luci e colori alla memoria di un grande eroe del mare che 50 anni fa fece il suo rientro trionfante a Castiglione della Pescaia dal giro del mondo in solitaria in barca a vela.

Nelle giornate di sabato e domenica, piazza Orto del Lilli a Castiglione sarà animata dal “Mercatino di Scambio 2.0″. Il Second Hand castiglionese sarà l’occasione per dare nuova vita a vestiti, libri, accessori e tanto altro, senza spendere un soldo. L’ingresso è libero, dalle 10 alle 19 sarà possibile portare oggetti e vestiti che non si usano più e consegnarli al team degli organizzatori, prendere in cambio oggetti di cui si ha bisogno, o semplicemente visitare il mercatino. Ad accompagnare il mercatino buona musica con una selezione di vinili a cura di Onda.

Continuano nel fine settimana le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, sabato alle 15 e domenica alle 11, quando sarà presente anche l’artista.

Domenica 13 ottobre ritrovo alle 10 in piazza Garibaldi per “Il grande anello castiglionese”, una mattinata di trekking tra borgo, colline e mare con le guide di TuscanyDiscovery.

Per chi non ama camminare, ma vuole scoprire paesaggi mozzafiato, l’occasione è data dal IX “Amiata Adventure al mare”, il raduno nazionale della Federazione italiana fuoristrada per una passeggiata soft tra le vie del paese di Castiglione della Pescaia. Il ritrovo è in piazza Garibaldi alle 8 per la partenza.

Quella di domenica è anche la “Giornata nazionale delle famiglie al museo” e al Museo archeologico di Vetulonia sono in programma visite guidate alla mostra “Il ritorno del condottiero” e laboratori per bambini per scoprire come natura e ambiente sono rappresentati dei reperti archeologici.