Visite guidate, trekking e festeggiamenti: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Visite guidate, trekking e festeggiamenti nel fine settimana a Castiglione della Pescaia e nelle sue frazioni.

Il programma

Sabato 5 ottobre, alle 15, e domenica 6 ottobre, alle 11, visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno, il parco daArte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti. Per gli appassionati di archeologia, al Museo archeologico di Vetulonia, alle 16, visita guidata gratuita alla mostra “Il ritorno del condottiero”, a cura delle archeologhe del museo.

Domenica 6 ottobre tutti i bikers per la Croce Rossa con la 7^ edizione della “Benedizione dei motocicli, motociclisti e caschi”. Il raduno organizzato da Vespa Club sarà una giornata di motori e solidarietà, un evento speciale con pranzo itinerante il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Croce Rossa – Comitato di Castiglione della Pescaia. Il ritrovo alle 9 in èiazza Garibaldi per la benedizione dei bikers prima della partenza verso Scarlino, Gavorrano e Ribolla.

Per gli amanti di trekking l'”Autunno a Castiglione della Pescai”a propone “Un’isola sulla Diaccia Botrona”, passeggiata archeo naturalistica con birdwatching alla scoperta di come la riserva naturale si è trasformata nei secoli. Da una posizione privilegiata che domina l’intero territorio, sarà possibile capire l’importanza che questo ambiente umido ha avuto da sempre per i castiglionesi e si parlerà anche di bonifica e dell’abbazia di San Pancrazio al fango. Un’escursione facile anche per bambini. Il ritrovo è alle 9.30 ai Ponti di Badia.

A Tirli torna domenica la festa contadina “C’era una volta Tirli”. Dalle 10.30 tutti in piazza del Popolo per partecipare a giochi antichi, ad una visita guidata alla Casa delle api e dei ciuchini, provare attività e trattamenti olistici, un pranzo per le strade del borgo, musica e tanto altro. Durante tutti gli eventi è aperto ed allestito il “Mercatino del Rosa”.