“In scienza e conoscenza”: a “Il salotto di Italo Calvino” le storie di famiglie e disagio di Roberta Nesto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Vi siete mai chiesti come si comporterebbe un Giudice in una particolare vicenda che vi riguarda o che tocca qualcuno che conoscete? L’avvocato Roberta Nesto, che si occupa prevalentemente di diritto di famiglia e minorile, ha raccolto in un libro una trentina di storie molto particolari che l’hanno toccata profondamente e che, probabilmente, l’hanno cambiata sia sul piano umano che professionale. Per lavorare in determinati ambienti – nella sanità e nella giustizia in primis – bisognerebbe mantenere sempre un certo distacco, in modo da non lasciarsi coinvolgere emotivamente dalla situazione che ci viene via via presentata. Non sempre questo è semplice, ma non è detto che la cosa sia sempre negativa.

“Il salotto di Italo Calvino” ospita venerdì 13 settembre alle 18, nel giardino della biblioteca di Castiglione della Pescaia, Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e coordinatore del network del G20 delle spiagge, che, nel suo libro “In scienza e conoscenza”, racconta le tante storie di disagio, sofferenza e disperazione che negli anni hanno bussato al suo studio di avvocato. Ad accompagnarla ci sarà la collega, l’avvocato Anna Severina Teglielli.