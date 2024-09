“Giornata degli Etruschi”: tre giorni di eventi al Museo archeologico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche quest’anno il Museo archeologico di Vetulonia aderisce alla “Giornata degli Etruschi”, la manifestazione promossa e sostenuta dal Consiglio regionale per ricordare il conferimento del titolo di Granduca di Toscana a Cosimo I de’ Medici avvenuto il 27 agosto 1569, giunta ormai alla nona edizione.

Il museo di Vetulonia, partecipe con l’amministrazione comunale al bando regionale, è una delle 50 realtà toscane premiate dal Consiglio regionale con la concessione di un prezioso cofinanziamento e celebra questa importante iniziativa con tre eventi in programma dal 14 al 29 settembre.

Il programma

Il primo appuntamento è sabato 14 settembre con un ospite d’eccezione, il dottor Daniele Federico Maras, direttore del Museo archeologico nazionale di Firenze, partner della mostra evento “Il ritorno del Condottiero. Principi etruschi nella tomba del duce di Vetulonia”, che accompagnerà i visitatori in un inedito e affascinante viaggio attraverso la storia dell’Etruria e l’evoluzione del concetto di condottiero, dallo zilath etrusco e dal dux latino sino al titolo di Granduca, di cui si fregerà Cosimo I de’ Medici, alla cui memoria è dedicata la Giornata degli Etruschi.

La visita guidata alla mostra sarà alle 17, mentre alle 18 seguirà una conversazione dal titolo “Zilath, Dux, Duce, Gran Duca. Le figure del potere in Etruria attraverso secoli di storia”. L’evento è gratuito e per l’occasione apertura prolungata del museo fino alle 20.

Giovedì 26 settembre le celebrazioni per la “Giornata degli Etruschi” continuano con “Dal guerriero all’oplita. Evoluzione degli armamenti nella cultura etrusca”, a cura dell’associazione di rievocazione storica della civiltà etrusca e greca Leoni di Nemea “Ruva Leu”. Sarà una performance didattica, alle 16 e alle 17.30, che mette in scena il corpo e le armi dei Principi condottieri etruschi e pone l’accento sull’addestramento e le tecniche militari dell’epoca. Tutti, grandi e piccoli, potranno ammirare da vicino le riproduzioni delle armi e la maestria con cui venivano prodotti i manufatti dell’epoca. I partecipanti saranno trasportati al centro dell’azione delle grandi battaglie del passato. Per l’occasione apertura straordinaria del museo fino alle 19.

Le celebrazioni per la nona edizione della “Giornata degli Etruschi” terminano domenica 29 settembre.

La mostra “Il ritorno del Condottiero” prenderà vita ospitando “Etruschi. Riti e guerrieri”, una performance di teatro, musica e danza contemporanea a cura di Anima Scenica, compagnia teatrale di antropologia artistica contemporanea.

La performance, che sarà ripetuta alle 18, alle 19.15 e alle 21, è incentrata sulla figura del guerriero Rachu Kakanas, condottiero etrusco proveniente dalla città di Cerveteri e sepolto a Vetulonia. Gli attori guideranno il pubblico in una dimensione antica e suggestiva, un viaggio all’interno della mostra dove le storie custodite dai reperti si animano e si raccontano.

Apertura straordinaria serale del museo fino 22.30.