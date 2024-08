Torna il Palio dei ciuchi: il paese fa un tuffo negli anni ’50

Vetulonia (Grosseto). Vetulonia si prepara a rivivere la tradizione del Palio dei ciuchi, che quest’anno compie un vero e proprio tuffo nel passato.

Il titolo della manifestazione messa in piedi dall’associazione Amici di Vetulonia Aps, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, riporta indietro nel tempo a quegli anni ’50 quando nacque la tradizione del Palio.

«Organizzare il 72° Palio dei ciuchi – dichiara la segretaria dell’associazione Amici di Vetulonia Aps, Alessia Bai – è per noi dell’associazione Amici di Vetulonia un grande onore e una profonda emozione. Quest’anno, abbiamo un’occasione davvero speciale: riportare Vetulonia agli anni ’50, l’epoca in cui nacque questa tradizione che da oltre 70 anni anima il nostro paese. Il Palio è molto più di un semplice evento: è un intreccio di ricordi, emozioni, colori e suoni che definiscono la nostra comunità. Questa edizione offre un’opportunità unica di passeggiare per le vie di Vetulonia e rivivere l’atmosfera di quegli anni, scoprendo i mestieri e le tradizioni che caratterizzavano il nostro paese. Le contrade Colonna, Borgo, San Guglielmo e Torre si sfideranno con la passione e l’impegno che hanno sempre contraddistinto questa festa, rendendola un’esperienza memorabile. Invitiamo tutti a partecipare e ad immergersi nella magia di questo tuffo nel passato e rivivere insieme a noi la vivacità di una tradizione che continua a unire generazioni e a celebrare la nostra storia».

Tante le novità in questa 72° edizione del Palio dei Ciuchi di Vetulonia, che si terrà sabato 31 agosto e domenica primo settembre. Dal ritorno della banda, la Filarmonica Città di Grosseto, che attraverserà le vie del paese accompagnando a suon di musica il corteo dei tamburini, alla navetta gratuita, su prenotazione (all’ufficio Iat, al numero 0564.933678), che da Castiglione della Pescaia porterà a Vetulonia coloro che vorranno assistere alla manifestazione. E, grazie alle quattro contrade, ogni angolo del paese si arricchisce di una particolare atmosfera nostalgica che porterà tutti indietro nel tempo alla scoperta delle arti e dei mestieri che hanno caratterizzato la vita quotidiana di allora.

«Bellissima rievocazione storica di una delle tradizioni più longeve ed importanti del territorio – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi -. Grazie a tutti i volontari dell’associazione Amici di Vetulonia ed allo staff tecnico ed amministrativo del Comune, anche quest’anno rivivremo emozioni e azioni d’altri tempi e per due giorni Vetulonia sarà protagonista della storia del nostro paese, evidenziando il valore del passato che deve far parte del presente per costruire un futuro positivo e propositivo»

Il programma

Sabato 31 agosto:

ore 16.00 – “Corsa nella Storia”. I giovani contradaioli riporteranno in vita il primo Palio con giochi a tema, come la corsa del Palio con casacche e ciuchi finti;

ore 17.00 – Rievocazione del gioco “Palla Eh”. In piazza Principe Umberto I, si terrà la rievocazione di un gioco tradizionale, organizzata in collaborazione con l’associazione Palla Eh di Vetulonia;

ore 21.00 – Processione in onore della Madonna del Buonconsiglio, un momento di devozione e tradizione, che attraverserà le vie del paese.

Domenica 1 settembre: