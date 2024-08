Festa del cinema di mare, il bilancio di Veronesi: “E’ stata un’edizione bomba”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è conclusa martedì 27 agosto la IX Festa del cinema di mare, diretta artisticamente da Giovanni Veronesi e organizzata da associazione M.Arte a Castiglione della Pescaia.

La manifestazione, iniziata il 23 agosto (con anteprima il 20), ha fatto registrare un grande successo di pubblico, sia negli incontri pomeridiani con gli ospiti, che nelle serate al Cinema Castello (sempre tutto esaurito), le proiezioni in biblioteca con un pubblico attento e curioso, la popolarità crescente anche dei due Premi dedicati a Mancini e a Parigi, e un gradimento sempre molto alto, grazie anche alla presenza di grandi star come Riccardo Scamarcio, Pilar Fogliati e Matteo Garrone.

“Questa edizione è stata davvero una bomba – commenta Veronesi -. Il cinema raccontato dalla A alla Z, con incontri pop e incontri d’autore. Si ride e si riflette. Castiglione della Pescaia, con la Festa del cinema di mare, inizia ad essere un piccolo punto fermo per parlare di cinema”.

Entusiasmo, quello del regista toscano, che trova conferma anche nelle parole dell’amministrazione comunale: “Un’edizione straordinaria per il grande successo di pubblico e per la partecipazione di importanti attori e registi del panorama italiano – dichiara il sindaco Elena Nappi -. L’amministrazione comunale è molto soddisfatta dell’ottima riuscita di questa nona edizione e del significativo risalto dato anche alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della circumnavigazione in solitaria di Ambrogio Fogar. Ringrazio Lorenzo Luzzetti e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata in ogni occasione della kermesse e sono grata a Giovanni Veronesi per aver preso così a cuore questa manifestazione, che è sempre più apprezzata e stimata nel corso del tempo. Con tali ottime premesse ci predisponiamo ad affrontare la decima edizione con uno slancio ancora più entusiastico e ricco di grandi emozioni da regalare ai nostri ospiti”.

Il legame con Castiglione della Pescaia, quindi, si è rivelato ancora una volta fondamentale e uno dei valori aggiunti preziosi per l’arricchimento e la crescita della manifestazione. La Festa del cinema di mare si è così confermata un’occasione per celebrare la bellezza, la forza e il mistero del mare attraverso il linguaggio del cinema, coinvolgendo spettatori di ogni età in un viaggio emozionante e ricco di spunti di riflessione, oltre che confermando la varietà e la grandezza del cinema italiano, in ogni sua forma.

La rassegna è stata organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto, Rrd (Roberto Ricci Design), Scav. Prema, Unipol, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti; vini Rocca di Frassinello.