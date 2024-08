“Note al chiaro di luna”: il concerto del quartetto “Sound of today” chiude la manifestazione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nove concerti in due mesi, tra luglio e agosto, quasi tutti sold out.

Il festival “Note al chiaro di luna” chiude la stagione con l’ultimo evento in cartellone per l’estate 2024: martedì 27 agosto alle 21.30, alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, l’appuntamento è con il concerto del quartetto “Sound of today” composto da Gabriele Milani (tromba), Chiara Guastalli (contrabbasso), Alessandro Chiavoni (batteria) e Emanuele Ferrone (pianoforte).

Per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione con ingresso al museo (8 euro), chiamando l’ufficio Iat (tel. 0564.933678) o il museo Casa Rossa (tel. 0564.927244). Al termine è prevista una degustazione di vini del territorio a cura della Scuola europea sommelier Grosseto (calice a 5 euro).

Il concerto

Il gruppo propone un repertorio che spazia tra il jazz moderno, il funk e la fusion, con brani di Roy Hargrove, Esperanza Spalding, gli “Yellowjackets” e altri gruppi o artisti di fama internazionale. Gabriele Milani (classe 2006, studente del Liceo musicale di Grosseto) è trombettista di formazione classica e jazz, vincitore del primo premio “Palmiero Giannetti” per due anni consecutivi e di una borsa di studio quadriennale al prestigioso Berklee College of Music di Boston, ottenuta per essersi distinto alle Umbria Jazz Clinics; Chiara Guastalli (2006) è contrabbassista di istruzione jazz e classica, studia con Stefano “Cocco” Cantini ed è vincitrice di un terzo posto al concorso musicale di Tarquinia con un punteggio di 95/100; Alessandro Chiavoni è un batterista rock e jazz ormai affermato e con grande esperienza nel panorama musicale locale; Emanuele Ferrone (classe 2007), è un pianista di istruzione classica e jazz, vincitore di primi premi assoluti ai concorsi pianistici “Viareggio in musica”, “Città di Scarperia” e (per due volte) “Recondite Armonie Grosseto”.

“Note al chiaro di luna” è un festival organizzato da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni”.

«Vorrei esprimere la grande soddisfazione per il successo da sold out delle nove serate che quest’anno hanno composto la rassegna “Note al chiaro di luna” – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi –, soprattutto per il ritorno alla location della sua nascita all’interno della Casa Rossa Ximenes, affacciata sullo scenografico ponte Manetti. Tutti gli eventi sono stati molto apprezzati, sia quelli di musica classica che quella jazz e leggera, che spingono l’amministrazione a pensare ad una proposta di raddoppio per il prossimo anno, con appuntamenti il martedì e il giovedì nei mesi di luglio ed agosto, in modo da dare la possibilità di fare anche repliche degli eventi più apprezzati che hanno caratterizzato l’edizione di quest’anno e che ci saranno negli anni futuri. Una scelta di artisti che ben si è accompagnata agli eventi di degustazione per i quali voglio ringraziare la Scuola europea sommelier di Grosseto per la disponibilità e la professionalità dimostrata in ogni evento».

«Il bilancio della quarta edizione di “Note al chiaro di luna” è sicuramente molto positivo – dichiara il direttore artistico del festival “Note al chiaro di luna”, il maestro Gloria Mazzi –, non solo per l’indiscutibile successo di pubblico che ha fatto registrare ogni appuntamento in programma, ma anche per la qualità e la varietà della proposta musicale, tra jazz e pop e classica, rendendo protagonisti i giovanissimi talenti vincitori del progetto Agimus “Attraverso i suoni”, che hanno avuto così l’occasione di esibirsi in una location suggestiva come la terrazza della Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia. Ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Elena Nappi, per la proficua collaborazione, che da anni ci consente di organizzare un evento così apprezzato, e confermiamo di essere già al lavoro per l’edizione 2025 di “Note al chiaro di luna”».