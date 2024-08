Cinema, musica, spettacoli, arte, cultura e fuochi artificiali: un weekend ricco di eventi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le ultime settimane di agosto portano a Castiglione della Pescaia tanti eventi, tra cinema, musica, spettacoli, arte e cultura.

Giovedì 22 agosto è la notte dei “Fuochi a mare”, lo spettacolo pirotecnico che animerà il lungomare di Ponente a partire dalle 23.30.

La serata si aprirà con lo spettacolo comico, con intrattenimento musicale, “Quelli del varietà. Tutti i più bei successi dei varietà italiani”, ispirato ai varietà italiani degli anni ’80, con attori, cantanti, ballerini e musicisti, tutti insieme per ricordare le canzoni più belle e divertenti che ne hanno fatto la storia, da Jannacci, ad Arbore, Cochi e Renato. L’appuntamento è in piazza Solti alle 21.30. A seguire una degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

Il pomeriggio, per gli amanti dell’arte e dell’archeologia, offrirà alle 17 al Museo archeologico di Vetulonia la visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero” e alle 19 la passeggiata alla tomba del Duce, a cura dell’Associazione culturale archeologica “Isidoro Falchi”. É possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia da prenotare all’ufficio Iat. Alle 18 visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, che si trova in località Piatto Lavato a Buriano.

La serata a Buriano propone, in piazza Indipendenza dalle 21.30, lo spettacolo musicale “Scapigliati a tutto swing”, un coinvolgente viaggio musicale fatto di swing, raccontato e ballato tra emozioni e aneddoti indimenticabili, dalle note di Buscaglione a Modugno, passando per Natalino Otto, Arbore, Fred Bongusto, Paolo Conte e molti altri.

Venerdì 23 agosto inizia la Festa del cinema di mare con tanti appuntamenti: alle 18 inaugurazione della mostra fotografica “Ambrogio Fogar, l’avventura del Surprise” al Club velico di Castiglione della Pescaia, con il concerto di “Paola Lorenzoni Trio” e aperitivo con i vini di Rocca di Frassinello; alle 21.15 al Cinema Castello proiezione del film “Fuga in Normandia” di Oliver Parker, presentato da Giovanni Bogani.

A Punta Ala arriva la musica dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, alle 21.30, al Belvedere dello Sparviero, con Xenia Bergmann al violino e la direzione del maestro Franz Schottky.

La giornata di sabato 24 agosto si apre con i TartaLab di tartAmare, alle 10 alla Green Beach di Castiglione della Pescaia. Nel laboratorio creativo i bambini impareranno a fare tanti tipi diversi di nodi come un vero marinaio.

Per la Festa del cinema di mare, alle 17.15, al Club Velico Francesca Fogar e Paolo Sciortino, coordinati da Norberto Vezzoli, presentano i libri “Ti aspetto in piedi” e “Vita nascosta e celebri avventure di Mario P.”; alle 18, alla biblioteca “Italo Calvino”, proiezione del cartone animato “La Sirenetta”, tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen; alle 19, in piazza Orto del Lilli, Piera Detassis intervista Riccardo Scamarcio; alle 21.15, al Cinema Castello, proiezione del film “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni, presentato da Giovanni Veronesi, con Riccardo Scamarcio ospite; alle 21.45, alla Barca La Fenice sul Molo di Ponente, proiezione del film “I prigionieri dell’oceano” di Alfred Hitchcock.

A Punta Ala la rassegna di musica e spettacolo “SognAla” propone alle 21.30 “Zastava Orkestar, Pinkmary e Dott.Stok”, uno spettacolo acrobatico circense della ginnasta artista Pink Mary con l’artista di strada Dott. Stok (Giulio Ottaviani), che interpreta un eccentrico scienziato con il suo alchemico trabiccolo, teatro e giocoleria del gruppo musicale Zastava Orkestar, composto da musicisti provenienti dalle migliori orchestre toscane. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico dei “Fuochi a mare”.

A Tirli, in piazza del Popolo alle 21, serata danzante con lo spettacolo musicale “Scimmie di Giada” Nel pomeriggio, alle 17.30, al MuVet di Vetulonia la visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero” e alle 19 passeggiata alla tomba del Duce a cura dell’Associazione Culturale Archeologica Isidoro Falchi.

Tanti gli appuntamenti della Festa del Cinema di mare per domenica 25 agosto: alle 17.30, alla biblioteca “Italo Calvino”, in collaborazione con Clorofilla Film Festival, proiezione del film “Abyss clean up” di Igor d’India; alle 19, in piazza Orto del Lilli Piera Detassis intervista Pilar Fogliati; alle 21, al Cinema Castello premiazione del Premio Mauro Mancini e Premio Parigi, poi alle 21.30 Giovanni Veronesi presenta la proiezione del fil “Romantiche”, con ospite Pilar Fogliati; alle 23 a La Terrazza Bistrot Dj set con “Dj Sneik”.

Nel pomeriggio, alle 17.30, al MuVet di Vetulonia ,la visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero” e, alle 19, passeggiata alla tomba del Duce a cura dell’Associazione culturale archeologica “Isidoro Falchi”.

Alle 19 barche in acqua al Faro rosso per il 68° Palio dell’Assunta, la gara remiera tra i rioni rimandata a causa del maltempo.

La domenica si chiude alla Marina di Punta Ala con il concerto “Anime salve” alle 21.30.