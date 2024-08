Festa del cinema di mare: anteprima con il film “Surf on, Europe!”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In attesa dell’inizio ufficiale della Festa del cinema di mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi, in programma a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto, la manifestazione diretta dal regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi presenterà un’anteprima d’eccezione martedì 20 agosto (alle 21.30, ingresso gratuito), all’ex bagno Maristella di Castiglione della Pescaia: “Surf on, Europe!” (Germania, 2024), presentato in prima regionale e diretto da Constantin Gross e Lukas Steinbrecher, con Aimée e Margaux Arramon-Tucoo, Amaya Gomis, Dean e Ronan “Rosy” Harkin, Majid e molti altri.

Il film

La pellicola (92 minuti), presentata per l’occasione da Norberto Vezzoli e Roberto Ricci, racconta le vite di tre appassionati di surf, ognuno alle prese con le proprie sfide riguardo le norme e gli ideali europei. Majid, un kitesurfer, combatte problemi di visto per riunire la sua famiglia dal Marocco; Margaux organizza il primo festival di surf Lgbtq-friendly d’Europa. Rosy, una costruttrice di tavole da surf in Irlanda del Nord, naviga le turbolenze post-Brexit. Tre storie diverse e complementari che esplorano la promessa di libertà in Europa e le sfide persistenti che la minacciano.

Il programma ufficiale della Festa del cinema di mare inizierà venerdì 23 agosto al Club velico (alle 18) con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ad Ambrogio Fogar, navigatore, esploratore e scrittore, a 50 anni dal completamento del suo giro del mondo in solitaria non stop controvento con il Surprise, iniziato e concluso proprio a Castiglione della Pescaia dopo 402 giorni di navigazione. Seguirà il concerto di Paola Lorenzoni Trio e, al cinema Castello, la proiezione del film “Fuga in Normandia”, di Oliver Parker, presentato dal giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani.

Anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo come Pilar Fogliati, Matteo Garrone e Piera Detassis. La Festa del cinema di ,are è nata nel 2016 con l’obiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito https://festadelcinemadimare.com/

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad Grosseto, Rrd (Roberto Ricci Design), Scav. Prema, Unipol, Acot Castiglione; in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti.