Musica, laboratori per bambini e spettacoli: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana ricco di eventi da trascorrere a Castiglione della Pescaia.

La giornata di giovedì 8 agosto si apre con i Tartalab, laboratori per bambini di tartAmare. Appuntamento alle 10.30 a Punta Ala, a Casetta Civinini, per un laboratorio creativo sulla piaggia con materiali di riciclo.

Nel pomeriggio, alle 17, “Dal mare al museo” visita guidata gratuita alla collezione permanente del Museo archeologico di Vetulonia, a cura delle archeologhe del Museo. È possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia, da prenotare all’ufficio Iat (tel. 0564.933678 – e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). Il museo di Vetulonia sarà protagonista anche a Festambiente, alle 18.30 e alle 19.30, con il laboratorio per bambini “Nella bottega dell’orafo Larth”. Le botteghe orafe di Vetulonia sono famose in tutto il mondo etrusco, in particolare per la realizzazione di gioielli decorati con l’innovativa tecnica del pulviscolo. I bambini realizzeranno i loro personali gioielli creando collane e bracciali a sbalzo e preziose fibule colorate.

E a Festambiente arriva anche la rassegna “Raccontami una fiaba – Summer edition” con “Pecciolo contro Talquale, il mostro spazzatura”, la fiaba contemporanea di Sergio Staino sul tema dell’ambiente. L’appuntamento è alla 21.

Alle 18 visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio-architetto Rodolfo Lacquaniti.

Chiude la giornata in piazza Orto del Lilli, alle 21.30, il concerto di Lucio Corsi, una delle voci più originali e talentuose del panorama musicale italiano contemporaneo, originario di Vetulonia. Si tratta del secondo appuntamento del “Pop Cast – Castiglione Sound Festival”.

Venerdì 9 agosto la musica jazz sarà protagonista in piazza Solti alle 21.30 con “New Orleans Funky Town”, un progetto musicale innovativo che promette un’esperienza unica, rivisitando in modo originale i brani americani dei primi anni del ‘900. L’ingresso è a pagamento (biglietti in vendita su TicketOne.it). A seguire, degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

Musica anche a Punta Ala dove, alle 21.30, in piazza delle Bandiere arrivano Jole Canelli, Leonardo Marcucci e Stefano Cocco Cantini per una serata tra improvvisazione, arrangiamento e sperimentazione in un contesto sonoro del tutto contemporaneo. Il trio nasce nel 2020 con l’intento di celebrare l’arte della canzone; la loro musica spazia tra brani italiani e internazionali e composizioni originali, mescolando strumenti acustici, sassofoni, chitarre e piano, con suoni moderni come la chitarra baritona, il synth bass e la beatbox.

Sabato 10 agosto ballo in piazza a Tirli con la Olivelli Band in piazza del Popolo, dalle 21.

A Castiglione della Pescaia, in piazza Solti, alle 21.30 arriva il Grey Cat Jazz Festival con Francesca Tandoi al piano ed Eleonora Strino alla chitarra.

A Punta Ala, a Punta dello Sparviero a partire dalle 19.30, proseguono gli appuntamenti del festival SognAla 2024, con degustazione di birre del territorio, l’incontro con la scrittrice Roberta Lepri e il concerto “Viramundo”.

Domenica 11 agosto è il giorno dell’inaugurazione della straordinaria mostra-evento al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia “Il ritorno del condottiero. Principi etruschi nella tomba del duce di Vetulonia”.

Preceduta alle 19 da una passeggiata alla Tomba del Duce, la mostra sarà inaugurata alle 21.30 alla presenza del sindaco Elena Nappi, della direttrice del MuVet Simona Rafanelli e del direttore del Museo archeologico nazionale di Firenze Daniele Federico Maras.