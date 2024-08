“Romeo è Giulietta”: il regista Giovanni Veronesi presenta il suo film

Table of Contents

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà il regista Giovanni Veronesi a presentare la proiezione del suo ultimo film “Romeo è Giulietta”, in programma lunedì 5 agosto al Cinema Castello di Castiglione della Pescaia.

L’appuntamento è alle 21.30 al cinema di via Calvino, nel borgo storico di Castiglione della Pescaia, con il film con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele, Margherita Buy, Alessandro Haber. Ad introdurre l’incontro ed intervistare il regista sarà il giornalista Norberto Vezzoli.

Il film

“Romeo è Giulietta”, vincitore di due Nastri d’argento, il più antico e prestigioso premio cinematografico italiano, vede nel cast alcuni tra i più grandi attori italiani per raccontare la storia del regista teatrale Federico Landi Porrini (interpretato da Sergio Castellitto), che è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per mettere in scena l’opera che dovrebbe consacrare il suo prestigio.

Tra le candidate al ruolo della protagonista spicca Vittoria (Pilar Fogliati) che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere un ruolo e con la complicità della sua amica truccatrice (Geppy Cucciari), la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte. Non le sembra poi così complicato interpretare qualcun altro, sia sul palco che dietro le quinte, vestire però i panni di un uomo le consentirà di scoprire molte cose su sé stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano.

La commedia, che è stata distribuita nelle sale a febbraio ottenendo l’apprezzamento del pubblico, viene proposta nella programmazione estiva del cinema curata dall’associazione M.Arte.

I biglietti

L’apertura della biglietteria è alle 21, l’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30. Con Cinema Revolution il costo del biglietto per i film di nazionalità europea e italiana è di 3,50 euro + 0,50 euro di diritti di prevendita per l’acquisto online.

Programmazione e biglietti disponibili su https://castello.marte.18tickets.it/ (biglietto intero 8 euro, ridotto 6 euro per titolari di Carta insieme Conad e under 10, fatta eccezione per le produzioni europee e italiane)