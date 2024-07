Musica e spettacoli: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il primo fine settimana di agosto a Castiglione della Pescaia è caratterizzato da tanti appuntamenti di musica e spettacolo.

Si parte giovedì primo agosto alle 18, con la visita guidata al “Giardino Viaggio di Ritorno”, il parco d’arte contemporanea del bio-architetto Rodolfo Lacquaniti.

A Punta Ala, alle 21.15, al Belvedere dello Sparviero, il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto diretta dal maestro Mateusz Moleda, con Gaetano Di Bacco al sassofono.

A Vetulonia continuano le iniziative “Dal Mare al Museo”, con visita guidata gratuita alla collezione permanente del Museo archeologico, a cura delle archeologhe dello staff. L’appuntamento è alle 17. Sarà possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia da prenotare all’ufficio Iat (tel. 0564.933678 – e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Venerdì 2 agosto Punta Ala celebra Gino Cervi nel 50° anniversario della scomparsa con “Maremmano per amore” al Belvedere dello Sparviero, alle 21.30. A ricordare il grande attore, anche con reading e spezzoni di film da “Fieramosca” a “Maigret”, sarà Giulia Tellini.

In piazza Garibaldi, nel giardino della biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, il Centro commerciale naturale ha pensato ad una serata da dedicare ai bambini, a partire dalle 21, con un laboratorio creativo e il “Truccabimbi” a cura dell’Accademia dei Piccoli.

Alle 21.30, in piazza Solti, per la rassegna teatrale “Cose di Spettacolo”, Alessia Cespuglio e Silvia Lemmi propongono “Due vite in scatola”, commedia brillante nella quale due amiche inseparabili, esaurite dalle mille vicissitudini, amareggiate dall’ennesimo incontro sbagliato, decidono di inscatolare i grandi temi della vita. A seguire degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

Sabato 3 agosto, alle 21.30, in piazza Orto del Lilli la prima delle tre serate dell’evento ideato e diretto da Silvia Dolfi “80 super classifica show”. Saranno 20 interpreti per un concerto-spettacolo che celebra i mitici anni Ottanta della musica italiana ed internazionale.

A Punta Ala, per il festival “SognAla” 2024, Anima Scenica propone “Fiabe italiane” alle 21.30, in piazza delle Bandiere a Punta dello Sparviero.

A Tirli invece, alle 21, serata danzante in piazza del Popolo con lo spettacolo musicale “Cumuli”.

Il fine settimana si chiude domenica 4 agosto con la visita guidata, alle 18, al “Giardino Viaggio di Ritorno”, il parco d’arte contemporanea del bio-architetto Rodolfo Lacquaniti.

Tutti pronti poi ad iniziare una nuova settimana con i Tartalab di tartAmare alla Green Beach di Castiglione della Pescaia. Alle 10 laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni, sarà una vera esplosione di colori e profumi in riva al mare.