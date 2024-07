“Fuxia e Kobalto”: riapre la galleria d’arte in paese

Table of Contents

Vetulonia (Grosseto). La galleria d’arte “Fuxia e Kobalto” di Tiziana Pisano riapre le porte a Vetulonia mercoledì 31 luglio dopo una ristrutturazione che ha donato nuova vita e ispirazione a questo spazio artistico unico.

Da tre anni, Tiziana vive nell’affascinante paese etrusco del comune di Castiglione della Pescaia, dopo aver trascorso molti anni in Piemonte. Fin da bambina, Tiziana ha dedicato la sua vita alla pittura e ora desidera condividere il suo percorso artistico con voi.

La riapertura della galleria offre un’opportunità speciale per tutti: la possibilità di partecipare a una residenza d’artisti. Immaginate una vacanza di una settimana immersi nella bellezza storica e naturale di Vetulonia, con la possibilità di esporre le vostre opere nella galleria “Fuxia e Kobalto”. Un’occasione unica per creare, ispirarsi e connettersi con altri artisti.

La mostra

Il primo appuntamento con la residenza d’artisti sarà proprio il 31 luglio alle 18.00 quando, in occasione della riapertura, l’artista Tina Costelli presenterà la sua mostra “Viaggiare, sognare, perdersi nel mondo”, che durerà fino al 7 agosto. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati d’arte.

Per celebrare questa nuova fase, ci sarà un rinfresco semplice, un momento di condivisione e convivialità in cui gli ospiti potranno conoscere Tiziana, l’artista Tina Costelli e il rinnovato spazio espositivo. La galleria sarà aperta ogni sera dalle 18 alle 23, offrendo un’atmosfera accogliente e suggestiva per tutti i visitatori.

Informazioni

