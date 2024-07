Conferenza sulla lavorazione dell’oro e visita guidata: doppio appuntamento al Museo archeologico

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per le “Notti dell’Archeologia”, la rassegna promossa dalla Regione Toscana che costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite straordinarie, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana, il Museo archeologico di Vetulonia propone, per mercoledì 24 luglio alle 21, una conversazione archeologica con Massimo Cardosa, direttore del Museo archeologico di Manciano e Saturnia, e Simona Rafanelli, direttrice del MuVet, dal titolo “Arti e mestieri. Vetulonia città dell’oro”, sulla lavorazione dell’oro in Maremma nell’antichità. A seguire, un focus sui capolavori orafi della collezione permanente del museo “Gli ori di Vetulonia” con la direttrice Rafanelli.

Giovedì 25 luglio torna “Dal mare al Museo“, visita guidata del MuVet a cura delle archeologhe dello staff, alle 17. E’ possibile raggiungere il MuVet con servizio navetta da Castiglione della Pescaia, da prenotare all’ufficio Iat di Castiglione della Pescaial al numero 0564.933678 o all’indirizzo e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Partenza alle 16.30 da piazza Salebro, a Castiglione della Pescaia. Rientro da Vetulonia alle 19.

Per maggiori informazioni: MuVet, tel. 0564.948058, e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it