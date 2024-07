Musica, spettacolo, arte, degustazioni: weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un fine settimana ricco di eventi a Castiglione della Pescaia con tanta musica, spettacolo, arte e degustazioni.

Il programma

Le “Chitarre da ripostiglio”, lo spettacolo musicale di Luca Pirozzi e Luca Giacomelli, animeranno la serata di giovedì 18 luglio a Buriano. L’appuntamento è alle 21.30 al Torrione.

Nel pomeriggio, alle 17, nuovo appuntamento “Dal mare al Museo” con visita guidata gratuita alla collezione permanente del Museo archeologico di Vetulonia. É possibile raggiungere il MuVet con il servizio navetta da Castiglione della Pescaia (da prenotare presso l’ufficio Iat, tel. 0564.933678 – e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it) che parte alle 16.30 da piazza Salebro. Rientro da Vetulonia alle 19.

Alle 18, per gli appassionati di arte visita guidata al “Giardino Viaggio di Ritorno”, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti (obbligatoria la prenotazione su www.viaggiodiritorno.it).

Venerdì 19 luglio la Compagnia dell’anello – Teatro amatoriale Ribolla porta in piazza Solti, alle 21.30, “Missione da i’paradiso”. La storia si svolge in una Grosseto degli anni ’50 in un salotto buono di una famiglia benestante. L’ingresso è libero. A seguire, degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

Degustazione di vini e birre locali anche a Punta Ala. L’appuntamento, alle 19.30 in piazza delle Bandiere – Punta dello Sparviero, rientra nel gli eventi del festival di musica, parole e gusto “SognAla” 2024, che alle 21.30 propone anche il concerto di Frida Bollani.

Sabato 20 luglio, la mattinata si apre con i laboratori di tartAmare per bambini alle 10.30 alla Green Beach di Castiglione della Pescaia, alla scoperta delle specie pioniere che vivono sulle dune.

In serata, a Punta Ala il festival di musica, parole e gusto “SognAla” 2024 propone alle 21 un incontro con lo scrittore Ben Pastor e alle 21.30 il concerto di Black Sand Duo, il tutto preceduto alle 19.30 da una degustazione di prodotti del territorio nel suggestivo scenario di Piazza delle Bandiere a Punta dello Sparviero. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

In piazza Solti a Castiglione della Pescaia la musica sarà protagonista del sabato sera con la rassegna teatrale “Cose di Spettacolo”, che propone “One man show – Aleandro Baldi piano e voce” alle 21.45, preceduto alle 21 dall’opening della cantautrice Dalia Buccianti. Aleandro Baldi è uno dei più amati interpreti della musica leggera italiana. A seguire una degustazione di vini del territorio a cura di Bacco in Toscana.

Domenica 21 luglio arriva la “Veleggiata in Rosa”, l’evento dedicato alle donne operate al seno organizzato da Insieme in Rosa Onlus in collaborazione con l’associazione “Amici della Vela”. Il ritrovo è alle 9 davanti all’Hotel Roma per la partenza dal porto di Castiglione della Pescaia, alle 9.30. Durante la navigazione saranno spiegate le manovre basilari e si potrà essere parte attiva nella conduzione della barca. Rientro previsto per le 14, con ristoro per tutti.

A Punta Ala i bambini potranno seguire il laboratorio di tartAmare, alle 10.30 a Casetta Civinini, dove potranno divertirsi con “Un’esplosione di colori e profumi: la bomba dei semi!”.

Laboratorio per bambini anche al MuVet di Vetulonia. Due sono gli appuntamenti, alle 10.30 e alle 17, per scoprire i vasi conservati in museo che con i loro corpi dipinti tramandano da sempre le più belle storie della mitologia antica. I bambini “ascolteranno” i loro racconti e impareranno a conoscere meglio alcuni dei ed eroi. Ogni partecipante potrà poi cimentarsi da vasaio utilizzando tutta la propria creatività.

Alle 18, a Buriano, visita guidata al giardino “Viaggio di Ritorno”, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

In piazzale Maristella a Castiglione della Pescaia, dalle 18, “Gioco libero e simultanea di Scacchi” con “Sfida il campione”, in compagnia dell’Asd Mattoallaprossima.