“Note al chiaro di luna”: il Karan Duo in concerto alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia torna con il concerto del Karan Duo: Martina Veneri al flauto e Giacomo Scattareggia alla chitarra.

L’appuntamento è per martedì 16 luglio alle 21.30: per assistere al concerto è obbligatoria la prenotazione con ingresso al museo (8 euro), chiamando l’ufficio Iat (0564.933678) o il museo Casa Rossa (0564.927244). Al termine è prevista una degustazione di vini del territorio a cura della Scuola europea sommelier di Grosseto (calice a 5 euro).

“Note al chiaro di luna” è un festival organizzato da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Il Karan Duo

Veneri e Scattareggia si sono incontrati alla Fondazione Accademia di Imola in occasione di “Incontri col Maestro”, dov’è nato un progetto di collaborazione volto all’approfondimento del repertorio cameristico per chitarra e flauto, unito alla sperimentazione di nuove sonorità attraverso trascrizioni di alcuni dei più celebri brani della musica cameristica.

Entrambi hanno concluso gli studi accademici, laureandosi con il massimo dei voti e con la lode sotto la guida di importanti maestri, tra cui Puddu, Tallini, Tampalini, Zuccarini, Boschi, Marasco Oliva. Martina Veneri e Giacomo Scattareggia, si sono distinti in prestigiosi concorsi internazionali e si sono esibiti in numerosi concerti, sia come solisti che in formazioni cameristiche.