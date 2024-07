Palio, musica, laboratori e degustazioni di gin: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con la presentazione degli equipaggi e il sorteggio delle corsie di gara, questa sera, alle 21, in piazzale Maristella, a Castiglione della Pescaia, inizia la stagione del Palio remiero. Sabato prossimo, infatti, si disputerà il 45° Palio giovanile e domenica sarà la volta del 25° Palio femminile.

Il programma degli eventi

Il fine settimana di eventi comincia stasera con due appuntamenti per gli amanti dell’arte e della cultura. A Buriano, a partire dalle 18, visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, un luogo di sogno e di contemplazione. A Vetulonia, invece “Dal mare al Museo”, visita guidata gratuita alla collezione permanente del MuVet a cura delle archeologhe dello staff. La visita inizierà alle 17 e ricordiamo che è possibile raggiungere il MuVet con uno servizio navetta da Castiglione della Pescaia (prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso l’Ufficio Iat di Castiglione della Pescaia (tel. 0564.933678 – e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Venerdì 12 luglio, alle 21.30, in piazza Solti, il concerto finale della Georg Solti Accademia a Castiglione della Pescaia.

Quest’anno la prestigiosa accademia di “belcanto” celebra i 20 anni di presenza a Castiglione. Da due decenni, l’Accademia è un faro di eccellenza musicale, formando generazioni di cantanti lirici che hanno incantato il mondo con le loro voci straordinarie. Da non perdere l’occasione di ascoltare le voci emergenti del bel canto in una cornice suggestiva e magica, sotto la guida attenta del direttore artistico Jonathan Papp. L’ingresso è gratuito.

Ancora la musica sarà protagonista a Punta Ala con il “Concerto di Stefano Scalzi e Libera Orchestra” nell’ambito del cartellone estivo di eventi “SognAla 2024”. L’appuntamento è alle 21.30, in piazza delle Bandiere – Punta dello Sparviero, alla Marina di Punta Ala.

Sabato 13 luglio tutti al Faro rosso, dalle 19, per la partenza del 45° Palio marinaro giovanile.

In piazza Solti, dalle 19 alle 24, “Castiglione Gin fever”, una degustazione di gin e gin tonic organizzata da Bacco in Toscana. Si tratta della prima edizione di un evento unico nel suo genere che, come “Vermentino Top Ten Castiglione Edition” e “Rosato di Sera”, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la Maremma Toscana attraverso i suoi prodotti. Sarà un’occasione per gli amanti del gin e i curiosi di scoprire le eccellenze del territorio toscano con un’esperienza indimenticabile. Saranno presenti distillerie di pregio provenienti da tutta la Toscana, pronte a raccontare la loro storia e presentare i loro prodotti.

Sabato mattina, a Punta Ala, ci saranno i TartaLab di tartAmare. Appuntamento alle 10.30 a Casetta Civinini con il laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni per imparare a fare i nodi come un vero marinaio.

La sera, dalle 19.30, il festival SognAla 2024 propone “Degustazione, presentazione di libri e concerto” con Leonardo Gori, Valentina Toni e Luca Giberti.

Domenica 14 luglio tutti nuovamente al Faro rosso, alle 19, per il 25° Palio marinaro femminile.

Per i bambini dai 6 ai 12, la mattina, alle 10.30, appuntamento alla Green Beach di Castiglione della Pescaia per il TartaLab di tartAmare “H20 – alla scoperta dell’acqua e delle sue proprietà”.

A Buriano, alle 18, gli appassionati di arte avranno modo di godersi la visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Al MuVet di Vetulonia il laboratorio per bambini “Di bronzo e ferro: le armi di un principe guerriero” con due appuntamenti, alle 10.30 e alle 17. Gli Etruschi erano esperti del bronzo e del ferro, con cui realizzavano armi straordinarie, ritrovate nelle tombe più importanti di Vetulonia. I bambini conosceranno la storia del principe guerriero Auvele Feluske che mostrerà le sue armi e il suo equipaggiamento e realizzeranno con semplici materiali le loro personali armi etrusche.

Per concludere la giornata, alle 21, in piazzale Maristella, “Torneo rapid scacchi” con l’Asd Mattoallaprossima.