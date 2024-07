“Musica di mare”: Reset Trio in concerto al Belvedere dello sparviero

Punta Ala (Grosseto). Tre musicisti, un viaggio nelle melodie dei grandi autori italiani, un salotto musicale.

L’edizione 2024 del festival “Musica di mare” si conclude domenica 7 luglio alle 21 al Belvedere dello sparviero di Punta Ala, a Castiglione della pescaia, con il concerto del Reset Trio: Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso, Giovanni Colasanti alla batteria. A intervistare i tre artisti nel corso del concerto sarà il giornalista Vittorio Introcaso. L’evento è a ingresso libero (per informazioni o prenotazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; tel. 0564.933678, 328.7018626; www.agimusgrosseto.it).

“Musica di mare” è un festival musicale organizzato da Agimus Grosseto, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Danilo Rea

Danilo Rea (1957) si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e ha debuttato nella musica jazz nel 1975 con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto, formando il “Trio di Roma”. All’inizio della sua carriera, sviluppando interesse anche per la musica progressive, ha partecipato con il gruppo “New Perigeo” ai tour di Rino Gaetano e Riccardo Cocciante.

Nell’ambiente jazzistico ha poi suonato con alcuni tra i più grandi solisti statunitensi come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano e Art Farmer. Nel 1991 ha partecipato all’album “Un uomo in blues” di Pino Daniele con Mick Goodrick, Harvie Swartz e Gary Shaffee. Nel 1997 ha creato il trio jazzistico “Doctor tree” con il contrabbassista Enzo Pietropaoli e il batterista Fabrizio Sferra: il loro album “The tales of Doctor 3” è stato nominato miglior disco di jazz italiano nel 1998. In Italia, nell’ambito del pop, è stato pianista di fiducia di artisti quali Mina, Claudio Baglioni, e Pino Daniele e ha collaborato – tra gli altri – con Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gino Paoli, Gianni Morandi e Adriano Celentano.

Il concerto

Nel concerto di domenica 7 luglio i tre artisti – ma innanzitutto tre amici che condividono la passione per la musica – proporranno un’esibizione che trascende dal tradizionale stile jazzistico, esaltando le melodie più note della musica italiana.

Una “fusione” di ritmi e motivi che reinterpreterà all’insegna dell’improvvisazione le composizioni originali di alcuni tra i più celebri “giganti” della musica italiana. Tra un brano e l’altro, il “salotto musicale” condotto dal giornalista Vittorio Introcaso offrirà la possibilità di ascoltare aneddoti sulla vita e sull’esperienza professionale dei tre artisti.

