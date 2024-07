“Notti dell’archeologia”: al Museo un laboratorio per imparare la scrittura etrusca

Vetulonia (Grosseto). Come ogni estate il MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia partecipa alla rassegna “Le notti dell’archeologia“, promossa dalla Regione Toscana.

Giunta alla XXIV edizione, la rassegna costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite straordinarie, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana.

Il tema pensato per quest’anno è “Archeologia, che passione!” e lo staff del Museo archeologico ha ideato una serie di appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi, tante avventure legate al passato per stimolare curiosità e fantasia.

Il laboratorio

Domenica 7 luglio, alle 10.30 e alle 17, è in programma un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni per imparare la lingua dei Rasna, l’antica scrittura etrusca.

Partendo dalla storia del grande alfabetario in pietra, utilizzato più di 2400 anni fa dai bambini di Vetulonia per apprendere lettura e scrittura, i ragazzi di oggi impareranno a comprendere le antiche iscrizioni e a scrivere in etrusco utilizzando argilla, timbri e una speciale tavoletta di cera.

Il laboratorio ha un costo simbolico di 1 euro a partecipante (prenotazione obbligatoria: tel. 0564.948058 – e-mail museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

«Tornano al Museo archeologico di Vetulonia – dichiara il sindaco Elena Nappi – “Le notti dell’Archeologia” e tornano i servizi gratuiti per arrivare al museo e poter godere di un momento culturale d’eccezione. Un’offerta turistica che negli anni ha riscontrato notevole successo e che è diventata un must per il nostro museo che si contraddistingue sia per la competenza e la professionalità della sua direttrice e del suo staff, che per la qualità degli eventi offerti. Ogni mercoledì di luglio si terrà, infatti, una conferenza tenuta da direttori e archeologi dei più rinomati musei italiani ed il MuVet avrà un’apertura straordinaria serale fino alle 23.30, il tutto in attesa dell’apertura della nuova mostra, prevista per agosto, che sarà una nuova eccellenza del patrimonio culturale della nostra storia».

Le navette gratuite

Nei mesi di luglio ed agosto sarà più comodo raggiungere il museo per partecipare alle tante iniziative in programma. È partito infatti “Dal mare al museo“, il servizio di navette gratuite messo a disposizione dal Comune di Castiglione della Pescaia per raggiungere Vetulonia senza spostare la propria auto.

Tutti i giovedì pomeriggio la navetta con direzione MuVet partirà alle 16.30 da piazza Salebro; il rientro da Vetulonia è alle 19.

Il servizio navetta è a prenotazione obbligatoria da effettuarsi all’ufficio Iat di Castiglione della Pescaia (tel. 0564.933678 – e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). In questa occasione il biglietto di ingresso sarà ridotto a 2.50 euro e le archeologhe saranno a disposizione per una visita guidata del museo.